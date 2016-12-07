تعطیلی مدارس اردبیل ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و باران که طی روز گذشته در تمامی شهرهای استان اردبیل گزارش شد موجب افت محسوس دمای هوا شده است.

در پی بارش برف و باران آموزش‌وپرورش استان در روز سه‌شنبه مدارس دو شهر در سری صبح و مدارس هفت شهر در سری بعدازظهر را تعطیل اعلام کرد.

با تداوم بارش‌ها مدارس ۱۴ شهر استان نیز در روز چهارشنبه و در سری صبح تعطیل اعلام شد.

بااین‌وجود به دلیل افت محسوس دما در اغلب مناطق استان آموزش‌وپرورش استان اردبیل در اطلاعیه جدیدی سری بعدازظهر مدارس گرمی و هیر در مقطع پیش‌دبستانی و ابتدایی را در روز چهارشنبه تعطیل اعلام کرد.

با توجه به تداوم برودت هوا پیش‌بینی می‌شود در روز پنج‌شنبه نیز با وجود تعطیلی مدارس، فعالیت‌های آموزشی و فوق‌برنامه مدارس برگزار نشود.