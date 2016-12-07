به گزارش خبرنگار مهر، گلناز نصراللهی مدیرکل نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش کارشناسان مد و لباس ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که امروز ۱۷ آذر ماه در مرکز آموزش این وزارتخانه برگزار شد، از صدور آیین نامه ساماندهی برندها خبر داد و افزود: این آیین نامه با مشارکت کارگروه مد و لباس تدوین و صادر می‌شود تا به حمایت از برندهای ایرانی و همچنین فرهنگ سازی در زمینه استفاده از این برندها بپردازد.

وی همچنین به تاسیس شهرک‌های پوشاک خبرداد و گفت: ما قرار است در هر استان یک شهرک پوشاک راه اندازی کنیم که نخستین این شهرک‌ها در تهران و روبروی فرودگاه امام خمینی(ره) تاسیس می‌شود. کلنگ این شهرک زده شده و در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

نصراللهی همچنین بیان کرد: دفتر صنایع نساجی و پوشاک بالاترین ارگانی است که در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حوزه پوشاک سیاست گذاری می‌کند امیدواریم تشکل های قوی در حوزه پوشاک شکل بگیرد و ما در این زمینه پویاتر از قبل رفتار کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از توجه جامعه نساجان به صنعت مد و لباس خبر داد و افزود: در چند سال اخیر جامعه نساجان توجه ویژه‌ای به مد و لباس داشته‌اند و رشد و صنعت نساجی و حفظ منابع فرهنگی مورد توجه آنان بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۴۲۳ میلیارد دلار سهم صادرات صنعت نساجی و پوشاک در کل دنیا است، گفت: بیش از ۵۵ درصد این مبلغ به حوزه پوشاک برمی‌گردد و این نشاندهنده ارزش افزوده ای است که در این زمینه وجود دارد. بنابراین تاکید به این صنعت و توجه به مد و لباس از ضروریت‌هایی است که ما باید به آن بپردازیم.

نصراللهی بااشاره به اینکه واردات پارچه و محصولات نساجی به این صنعت لطمه می‌زند گفت ۹۵ درصد تولیدات نساجی در دست بخص خصوصی است این بخش توانمندی‌های خاص خود را دارد و در این زمینه بسیار خوب فعالیت می کند، اما معضلی که وجود دارد همچنان مشکل قاچاق است واردات غیرقانونی محصولات نساجی به صنعت ما آسیب می زند، ضمن اینکه بسیاری از تولیدات داخلی با عنوان محصول خارجی فروخته و ارائه می‌شوند شاید چون ما به لحاظ فرهگنی علاقه داریم که بگوییم که لباس خارجی به تن می کنیم یا از محصولات غیرایرانی استفاده می کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از این رو قرار است به کنترل واردات و همچنین ساماندهی برندهای غیرایرانی پرداخته شود و ما باید به برندسازی توجه ویژه ای داشته باشیم و استفاده از محصولات با کیفیت ایرانی را معرفی و در این زمینه فرهنگسازی کنیم. آیین نامه ساماندهی برندها و همچنین تاسیس شهرک های پوشاک در راستای همین توجه و همین اهمیت است.