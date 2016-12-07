کیفیت هوای مشهد در حالت هشدار قرار دارد

حمید صالحی گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با گذشت پنج روز همچنان کیفیت هوای تنفسی مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد، اظهار کرد: طی چهار روز گذشته شاخص کلی کیفیت هوای مشهد بالاتر از حد مجاز بود و کیفیت آن در وضعیت هشدار قرار داشته است.

وی با بیان اینکه ۱۲ ایستگاه سنجش در مشهد دارای بار آلودگی بیش از حد مجاز است، ادامه داد: بر اساس گزارش ایستگاه های سنجش آلودگی، با ماندگاری حجم آلاینده ها در هوای مشهد هم اکنون شاخص کلی کیفیت هوا در این شهر ۱۱۵پی.اس.آی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی آلوده ترین ایستگاه‌های سنجش هوای مشهد را الهیه با ۱۵۲ پی.اس.آی و لشگر با ۱۵۱ پی.اس.آی برای تمامی گروه‌های حساس اعلام کرد و افزود: ایستگاههای سرافرازان با ۱۳۰، چمن و شهید مفتح هر یک با ۱۲۹، خیام جنوبی با ۱۲۷، سمزقند و خیام شمالی هر یک با ۱۱۴،تقی آباد با ۱۱۰، ویلا با ۱۰۹، ماشین ابزار و سجاد هر یک با ۱۰۲ پی.اس.آی دیگر ایستگاههای آلوده این شهر هستند.

صالحی ادامه داد: با توجه به روند افزایش و ماندگاری آلاینده‌ها بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و سایر گروه‌های آسیب پذیر تا حد امکان از منزل خارج نشوند یا از حضور در مناطق پر رفت و آمد و هسته مرکزی شهر خودداری کرده و عموم مردم نیز از فعالیت‌های ورزشی در فضای باز بپرهیزند.