تشکیل تیم‌ واکنش سریع در جمعیت هلال احمر استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی‌نیا صبح چهارشنبه در حاشیه دوره تخصصی نجات در سوانح جاده‌ای با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشورمان که همواره برخی حوادث طبیعی در آن رخ می‌دهد و به همین دلیل آسیب‌پذیری بالایی دارد، اظهار داشت: این موضوع می‌طلبد که با جدیت بیشتری به بحث تشکیل تیم‌واکنش سریع پرداخته شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک تیم ۱۵ نفره متشکل از نیروهای مجرب و کارآزموده که دوره‌های متعدد امداد و نجات را گذرانده‌اند به مدت ۵ روز در جمعیت هلال احمر استان بوشهر در حال گذراندن آموزش‌های لازم هستند تا در آینده نزدیک برای کسب مهارت‌های بیشتربه مرکز اعزام شوند.

معاون امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان بوشهر درباره نحوه کار تیم واکنش سریع اظهار کرد: تیم واکنش سریع در هر نقطه‌ای که دچار حادثه و سانحه شود، بلافاصله در زمان گلدن‌تایم (زمان طلایی) مورد نظر حاضر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل انجام این کار این است که حضور تیم‌های واکنش سریع در محل عملیات، می‌تواند اولا به عنوان آیتم حمایت روانی اثر بسیار آرامبخش روانی ایجاد کند و در ثانی اقدام به ارزیابی تخصصی از وضعیت موجود و در مرحله بعد ارائه خدمات کند.

یوسفی‌نیا هدف کلی از تشکیل و ساماندهی تیم‌ واکنش سریع را افزایش توان پاسخگویی سریع، صحیح، موثر، به موقع و کارآمد در حوادث و سوانح تقریبا بزرگ و ملی عنوان کرد.

وی، یکی از اقدامات جمعیت هلال احمر در جهت افزایش توان پاسخگویی در حوادث و سوانح را تشکیل و ساماندهی تیم‌های واکنش سریع دانست و افزود: در عین حال هدف اصلی ما در این زمینه، حضور به موقع است تا اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد، بلافاصه بتوانیم با تمام تجهیزات و نیروهای متخصص با دانش مهارت فنی، در محل حاضر شده و نسبت به کنترل حادثه اقدام کنیم.

معاون امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: هدف ما پشگیری و جلوگیری از اتفاقاتی مانند مرگ‌ومیر احتمالی است که می‌تواند در دل سوانح و بلایا، شکل گیرد.