رهبر ارتدكسهاي شرقي حلول ماه رمضان را به مسلمانان تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، بارتالامه اول رهبر معنوي ارتدكسهاي شرقي كه مقر پاترياكي وي در استانبول قرار دارد در بيانيه خود روزه را عبادتي كه براي رضاي خداوند و مورد توجه پيروان همه اديان است، توصيف كرد.

رهبر ارتدكسهاي شرقي با اشاره به سوره مائده در قرآن كريم افزود: هدف عبادات، تزكيه نفس براي كسب لياقت عشق الهي است.

وي با اشاره به اينكه به نيابت از تمامي ارتدكسها، ماه مبارك رمضان را به برادران مسلمان خود تبريك مي‌گويد، ابراز اميدواري كرد بركت ماه مبارك رمضان براي جهانيان افزايش يابد.

