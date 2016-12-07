تبعات درگیری با مربی تیم فوتبال استقلال/ جدایی ساکت از صمد

به گزارش خبرنگار مهر، از بدترین لحظات ثبت شده در فوتبال ایران می‌توان به درگیری مربیان دو تیم استقلال و صبا در دقایق پایانی بازی این دو تیم در هفته گذشته اشاره کرد. بروز چنین اتفاقی در لیگ برتر نمی‌تواند توجیه داشته باشد. به خصوص در یکی از بازی‌هایی که از شبکه سراسری و البته شبکه‌های برون مرزی به صورت زنده و مستقیم پخش می‌شد.

درگیری لفظی و سپس فیزیکی مربیان دو تیم استقلال و صبا فارغ از این که چه کسی مقصر بود یا تقصیر کدام یک بیشتر بود یا کدام طرف آغاز کننده این درگیری بود، تبعات سنگینی برای ساکت الهامی طرف «صبا»یی این درگیری داشت. تا جایی که موقعیت شغلی وی در تیم صبا به شدت با خطر مواجه شده است.

صمد مرفاوی بعد از آنکه در برخی از محافل خصوصی از تمایلش به قطع همکاری با دستیار همیشگی‌اش صحبت کرد، این موضوع را با انجام یکی دو مصاحبه علنی کرد تا الهامی متوجه باشد که جایگاه مناسبی نزد مرفاوی ندارد.

بعد از مصاحبه مرفاوی بود که الهامی به همراه یکی از مسئولین باشگاه صبا برای دلجویی به منزل مرفاوی می‌رود. اما حتی این اتفاق هم نمی‌تواند از دلخوری صمد مرفاوی نسبت به الهامی بکاهد.

الهامی که برای چندمین بار در طول دو فصل گذشته توسط داوران از روی نیمکت صبا به دلیل اعتراضات زیاد اخراج شده و در حال حاضر نیز با رای موقت کمیته انضباطی تا اطلاع ثانوی از همراهی این تیم محروم است، هنوز نتوانسته نظر نسبتا منفی مرفاوی را برای ادامه همکاری جلب نماید. شاید ساکت الهامی ناچار باشد مدتی را از مرفاوی و صبا دور باشد.