دولت به شروط رهبر انقلاب در تایید برجام عمل نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در جلسه علنی امروز مجلس و با ارائه تذکر شفاهی با اشاره به مصوبه اخیر سنای آمریکا اظهار داشت: دولت محترم یا نخواست و یا نتوانست به شروطی که رهبر معظم انقلاب در تایید برجام آوردند، عمل کند.

وی تصریح کرد: برجام موجود ناقص الخلقه ای است که قبل از تولدش مرده بود اما چند صباح آن را روی دست گرفتند و حلوا حلوا کردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: حالا که رئیس جمهور محترم نیز بر نقض عهد طرف مقابل تاکید دارد انتظار می رود به سرمایه گذاری در داخل و پرداختن به نیازهای مردم توجه کنند و حالا که چرخ زندگی مردم هم مانند سانتریفیوژها از کار افتاده، به نیازهای واقعی آنها توجه شود.