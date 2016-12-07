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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

کواکبیان در صحن مجلس:

هیچ وقت نمی خواهیم مجلس ششم تکرار شود

هیچ وقت نمی خواهیم مجلس ششم تکرار شود

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: ما از حقوق مجلس و نمایندگان دفاع می کنیم، اما هیچ وقت نمی خواهیم مجلس ششم تکرار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس و با ارائه تذکر شفاهی اظهار داشت: برخی در فضای مجازی نسبت به عملکرد اصلاح طلبان مجلس دهم و فراکسیون امید حرف هایی مطرح می کنند.

وی افزود: من همین جا می گویم که ما در زمین طراحی شده توسط دیگران بازی نمی کنیم و از حقوق مجلس و نمایندگان هم دفاع خواهیم کرد، البته هیچ وقت هم نمی خواهیم مجلس ششم تکرار شود.

کواکبیان در ادامه با تشکر از خدمات سازمان بهزیستی در ارائه خدمت به معلولان کشور، خواستار در اولویت قرار گرفتن لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان شد.

کد مطلب 3843613

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