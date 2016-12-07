توفانهای مخرب آمریکا را نشانه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیویورک تایمز، مطالعه جدید دانشمندان نشان از آن دارد که افزایش تغییرات جوی در سالهای اخیر منجر به شکل گیری توفانهای مخربی در سراسر آمریکا شده است.

طی دهه های گذشته تحقیقات زیادی انجام شده که نشان می دهد یکی از نتایج مخرب تغییرات جوی، افزایش توفانهای شدیدی است که با جاری شدن سیلاب و رانش زمین همراه می شود. حالا اما تحقیقات جدیدی انجام شده که آمریکا را به عنوان یکی از قربانیان مهم این فعل و انفعالات زیست محیطی معرفی می کند.

بر پایه این تحقیقات که توسط دانشمندان مرکز ملی تحقیقات اتمسفریک در کلورادوی آمریکا صورت گرفته، سراسر آمریکا متأثر از این توفانهای مخرب مرتبط با تغییرات جوی خواهد بود. این تحقیقات همچنین نشان می دهد که در بخشهای مختلف قاره آمریکا این اثرگذاری با متغیرهای مختلفی همراه خواهد بود.

جزئیات بیشتر این تحقیق که در Nature Climate Change منتشر شده گویای این واقعیت است که اگر حجم تولید گازهای گلخانه ای در همین سطح باقی مانده و اقدامی در راستای کاهش آن صورت نگیرد آنگاه باید منتظر موج گسترده ای از توفانها بود که آمریکا را نشانه می روند.

در این بررسی آمده است که خلیج مکزیک و مناطق شمال شرقی آمریکا بیشترین لطمات را از این توفانهای مخرب متحمل خواهند شد.