به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس و با ارائه تذکر شفاهی به استناد بند سوم سوگندنامه نمایندگان و نیز با اخطار قانون اساسی به استناد بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، اظهار داشت: مردم ۱۴ شهرستان، ۶۵ شهر و ۳۰۰ روستای استان اصفهان این هفته سه شبانه روز آب خوردن نداشته اند و برای تامین آب شرب بهداشتی به سوپرمارکت ها مراجعه می کردند.

وی افزود: اگر هم آب در شبکه بوده، ناسالم بوده است و حتی بارندگی اندک هفته اخیر هم وضعیت آب اصفهان را بدتر کرد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اشکال اینجا است که آب اصلی تامین نمی شود و سامانه جایگزین هم وجود ندارد؛ آیا مردم اصفهان حق برخورداری از آب شرب سالم را ندارند!؟

حاجی دلیگانی خواستار عمل به وعده های معاون اول رئیس جمهور در سفر وی به استان اصفهان شد.

پس از تذکر این نماینده علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی نیز خواستار توجه رئیس جمهور و مسئولان به موضوع تامین آب اصفهان شد.