شهرداری کرج عوامل منجر به فوت عابران پیاده را رفع کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، جواد یاوری با ارائه آمار نگران کننده فوتی‌های تصادفات درون شهری در کرج، گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری، تعداد ۴۰ نفر در اثر تصادف در بافت شهری، جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد، ۶۷ درصد فوتی‌ها مربوط به عابران پیاده است.

وی اضافه کرد: بررسی‌های کارشناسی بیانگر آن است که فقدان پل عابر پیاده، نبود ایمنی در گذرگاه عابر پیاده، فقدان سرعت‌گیر و نبود دوربین کنترل سرعت از عوامل اصلی در فوت این شهروندان هستند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب کرج از هشدار به شهرداری کرج در این رابطه خبر داد و توضیح داد: با توجه به اینکه تصادف منجر به فوتی در بافت شهری، غیرقابل پذیرش است به شهرداری کرج دستور داده شد تا با بررسی کارشناسی محل‌های وقوع تصادف منجر به فوتی، در اسرع وقت نسبت به تجهیز این معابر به پل عابر پیاده مکانیزه، گذرگاه ایمنی، سرعت گیر و دوربین مدار بسته اقدام کند.

وی با اشاره به مهلت سه ماهه به مجموعه شهرداری کرج، تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۶ و در راستای اجرای تبصره ماده ۱۴ قانون تخلفات رانندگی، کارشناسان تصادف در تعیین مقصر تصادف و اعمال نظر، کوتاهی‌های شهرداری را نیز لحاظ خواهند کرد.