میوه شب عید مردم قزوین تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد صبح چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار میوه شب عید که با حضور معاونین و مدیران سازمان برگزار شد اظها کرد: بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده؛ میوه به اندازه کافی و قیمت مناسب برای مردم استان در شب عید تهیه خواهد شد.

وی افزود: با توجه به شرایط بازارو نیاز مردم باید محصول شب عید مردم خریداری و ذخیره سازی شود.

متقی فرد تصریح کرد: با توجه به دستورالعمل وتاکید وزارت جهاد کشاورزی؛ تعاون های روستایی باید حضور فعال و پررنگی درامر تهیه و توزیع میوه شب عیدداشته باشند.

وی تاکید کرد: هدف از توزیع میوه شب عید؛ تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان است.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین هم گفت : سال گذشته استان قزوین در زمینه صرفه جویی عملکرد توزیع، افت ضایعات و کیفیت محصول رتبه سوم را در کشور به خود اختصاص داد.

ناطق معین الدین افزود: سال گذشته استان قزوین بهترین شیوه را درامر توزیع میوه شب عید داشته است.

وی تصریح کرد: تعاون روستایی و اتحادیه های استانی با توجه به وظایف سازمانی، امسال نیز درامر تهیه و توزیع میوه شب عید حضور پررنگ خواهند داشت.

معین الدین خواستار تامین اعتبار و همچنین همکاری و تعامل سایر دستگاههای اجرایی برای تامین میوه شب عید شد.

به گفته وی؛ استان قزوین با عملکرد خوب سال گذشته؛ کمترین زیان را به دولت در امر توزیع میوه شب عید داشته است.