۳۵ تیم خودرویی پلیس راهور لرستان در طرح زمستانه همکاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی صبح چهارشنبه در حاشیه آغاز طرح زمستانه پلیس راه لرستان در سخنانی با اشاره به همکاری پلیس راهور لرستان در قالب طرح زمستانه پلیس اظهار داشت: ۳۵ تیم خودرویی پلیس راهنمایی و رانندگی در این رابطه فعالیت دارند.

وی با اشاره به فعالیت ۷۵ عامل پیاده در قالب اجرای این طرح در سطح شهرهای استان بیان داشت: همچنین ۲۵ تیم موتور سوار در قالب طرح زمستانه پلیس در سطح شهرهای لرستان همکاری دارند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان همچنین از فعالیت ۱۶ تیم نظارتی در این زمینه خبر داد.

سرهنگ مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توقیف خودروهای داری بالای یک میلیون تومان خلافی و روانه کردن آنها به پارکینگ بیان داشت: در این راستا رانندگان این وسایل نقلیه هرچه سریع تر باید اقدام به پرداخت خلافی خود کنند چرا که این افراد تنها تا پایان آذر ماه امسال فرصت دارند که این اقدام را انجام دهند و در غیر این صورت جریمه های آنها به همان حالت اولیه بر خواهد گشت.