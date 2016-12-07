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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی قزوین:

بیمه محصولات کشاورزی؛ تنها راه جبران خسارت کشاورزان است

بیمه محصولات کشاورزی؛ تنها راه جبران خسارت کشاورزان است

قزوین- سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بیمه محصولات زراعی و باغی می تواند راه امنی برای جبران خسارت های احتمالی به بخش کشاورزی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ربانی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بیمه استان که با حضور معاونین و مدیران در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: امسال شرایط بارندگی خوب نبوده و با کمبود منابع آبی در قنات ها و رودخانه ها مواجه هستیم که قطعا در اکثر مزارع و باغات کشاورزی استان با سرمازدگی وخشکسالی روبرو خواهیم بود.

وی با تاکید بر ضرورت بیمه محصولات کشاورزی اظهار داشت:در این شرایط بهترین کار؛ بیمه کردن محصولات زراعی و کشاورزی است تا در صورت بروز خسارتهای احتمالی بیمه بتواند پشتیبان و حامی کشاورزان باشد.

ربانی تصریح کرد: باید با پیش آگاهی و آگاه کردن کشاورزان از خطرات و خسارت های احتمالی پیش رو  کشاورزان  را به بیمه کردن محصولات کشاورزی و باغی تشویق و ترغیب کرد.

رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قزوین هم گفت : در بحث فروش بیمه نامه سعی براین بوده که از همکاری و مساعدت جهاد کشاورزی استفاده شود بنابراین جهاد کشاورزی می تواند از لحاظ بازاریابی و معرفی بیمه نامه حامی و پشتیبان صندوق بیمه کشاورزی باشد.

کلانتری اضافه کرد:صندوق بیمه کشاورزی استان همواره با اطلاع رسانی روش انجام بیمه کشاورزی، افزایش ارتباط بیمه گزاران با کشاورزان، کاهش سهم بیمه گری و تخفیف و تقسیط بیمه برای کشاورزان پیشرو در تلاش است تا خدمات خوب و مناسبی را به کشاورزان ارائه دهد.

وی از کشاورزان وباغداران استان قزوین خواست : با توجه به اینکه فرصت بیمه گری تا پایان آذر ماه سالجاری است نسبت به بیمه نمودن محصولات زراعی و باغی خود  اقدام کنند.

کد مطلب 3843629

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