بیمه محصولات کشاورزی؛ تنها راه جبران خسارت کشاورزان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ربانی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بیمه استان که با حضور معاونین و مدیران در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: امسال شرایط بارندگی خوب نبوده و با کمبود منابع آبی در قنات ها و رودخانه ها مواجه هستیم که قطعا در اکثر مزارع و باغات کشاورزی استان با سرمازدگی وخشکسالی روبرو خواهیم بود.

وی با تاکید بر ضرورت بیمه محصولات کشاورزی اظهار داشت:در این شرایط بهترین کار؛ بیمه کردن محصولات زراعی و کشاورزی است تا در صورت بروز خسارتهای احتمالی بیمه بتواند پشتیبان و حامی کشاورزان باشد.

ربانی تصریح کرد: باید با پیش آگاهی و آگاه کردن کشاورزان از خطرات و خسارت های احتمالی پیش رو کشاورزان را به بیمه کردن محصولات کشاورزی و باغی تشویق و ترغیب کرد.

رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قزوین هم گفت : در بحث فروش بیمه نامه سعی براین بوده که از همکاری و مساعدت جهاد کشاورزی استفاده شود بنابراین جهاد کشاورزی می تواند از لحاظ بازاریابی و معرفی بیمه نامه حامی و پشتیبان صندوق بیمه کشاورزی باشد.

کلانتری اضافه کرد:صندوق بیمه کشاورزی استان همواره با اطلاع رسانی روش انجام بیمه کشاورزی، افزایش ارتباط بیمه گزاران با کشاورزان، کاهش سهم بیمه گری و تخفیف و تقسیط بیمه برای کشاورزان پیشرو در تلاش است تا خدمات خوب و مناسبی را به کشاورزان ارائه دهد.

وی از کشاورزان وباغداران استان قزوین خواست : با توجه به اینکه فرصت بیمه گری تا پایان آذر ماه سالجاری است نسبت به بیمه نمودن محصولات زراعی و باغی خود اقدام کنند.