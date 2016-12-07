پژوهشگران برتر استان اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه محقق اردبیلی ظهر چهارشنبه در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل یکی از اصلیترین تأکیدات آیات و روایات را توجه به مقوله پژوهش عنوان کرد.
حجتالاسلام سیفالله مدبر با تأکید به اینکه در قرآن به مقوله پژوهش از سه منظر تعقلی، تفکری و تدبری نگاه میشود، اضافه کرد: در واقع این سفارش به تمامی دانشمندان در هر زمینهای که فعالیت علمی دارند مطرح شده است.
وی افزود: تعقل از منظر قرآن وظیفه و ابزار پرسشگری است و زمانی که فرد در امری تعقل میکند، پرسشهای اولیه خود را از آن موضوع طرح کرده است.
سرپرست نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه محقق اردبیلی متذکر شد: بعد از تعقل مرحله تفکر به وجود میآید که پرداختن به علل و اسباب یک موضوع است و علتیابی کردن به منزله فکر کردن محسوب میشود.
مدبر مرحله آخر یعنی تدبر را پاسخگویی مرحله تفکر دانست و تأکید کرد: برای دستیابی به توسعه در علوم مختلف این سه مرحله میبایست در جوامع طی شود.
وی با تأکید به اینکه امروز دانشمندان اسلامی میبایست با بهرهگیری از آموزههای قرآن این سه مرحله را طی کنند، اضافه کرد: در واقع کلید موفقیت در یک علم خاص طی این سه مرحله است.
در پایان این مراسم ۲۰ نفر از پژوهشگران برگزیده استان اردبیل با اهدای لوح تجلیل شدند.
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