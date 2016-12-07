وجود رانت در صنعت سرب و روی آسیب جدی به فعالان اصلی این صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف مرادلو ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: صنعت روی زنجان که مهمترین صنعت استان زنجان است باید مورد حمایت جدی مسولان استان و کشور قرار گیرد، چرا که این صنعت امروز توانسته به معضل بیکاری غالب آید و افراد زیادی را جذب کار کند و از ارز آوری قابل توجهی نیز برخوردار است .

وی با اشاره به اینکه صنعت سرب و روی به علت بی توجهی مسولان به این صنعت می نالد، اظهار داشت : لازمه توسعه صنعت سرب و روی توجه ویژه مسولان وحمایت جدی از این صنعت است ، چرا که تفکر و توجه و تصمیمات مسئولان دولتی تاثیرات مستقیم به سرنوشت این صنعت دارد.

رئیس انجمن سرب و روی ایران وجود رانت و تبعیض در صنعت سرب و روی را بزرگترین آفت این صنعت برشمرد و تصریح کرد : با همه این مشکلات انجمن سرب و روی ایران با تمام توان با رایزنی ها و حضور در جلسات مسولین تلاش می کند بر تمام مشکلات پیش آمده غالب آید و بر توسعه بیش از پیش این صنعت با وجود تمام مشکلات برنامه ریزی و در آن نقش آفرینی کند .

مرادلو با اشاره به شعار شایسته سالاری دولت و نظام گفت: هر کس باید نان توان و عرضه مدیریتی خود را بخورد و امروز با وجود موانع زیاد در صنعت سرب و روی هرکس با روش های مدیریتی ناب خویش تلاش می کند در عرصه فروش و بازاریانی با ارائه کالای با کیفیت توان مدیریتی خود را نشان دهد که مدیران صنعت سرب و روی تا به حال رد پای مطلوب و درخشانی از خود در این حوزه به یادگار گذاشته اند و مسئولین نباید با دخالت خود کفه ترازو را به نفع جریان شخصی شرکت یا اشخاصی تغییر دهند که این خلاف شایسته سالاری است.

وی ادامه داد: صنعتگران بخش سرب و روی انتظار دارند مسولان زمینه رقابت سالم در این عرصه را فراهم نمایند و با رقابت سالم است که هر جامعه پله های توسعه و ترقی را می پیماید و بنابراین عمل و روشی که بر پایه رقابت سالم نیست ، باید از دستور کار حذف شود.

مرادلو افزود: هیچ کالایی در کشور با توجه به سیاست های موجود به صورت تحمیلی به مصرف کننده عرضه نمی شود و در تمامی زمینه ها مصرف کننده حق انتخاب دارد و اینکه مصرف کننده ای را وادار کنند کالای بی کیفیت با شرایط نامطلوب و خارج از عرف متعارف از جایی خرید کنند ، غیر اخلاقی و غیر عقلایی و غیر قانونی است و ایجاد رانت می کند که در صنعت رویاینگونه است.

رئیس انجمن سرب و روی ایران خاطر نشان کرد: امروز ما با سابقه بسیار کم در این صنعت با بزرگنرین کشورهای دنیا رقابت می کنیم و گوی سبقت را ازآنها ربوده ایم و بسیاری از کشورها به دنبال تجربیات ما در این صنعت هستند.

مرادلو با اشاره به اینکه در هرجا جلسه ای در خصوص مسائل مرتبط با این صنعت برگزار می شود باید نماینده انجمن سرب و روی ایران حضور داشته باشد یادآور شد : تمام مدیران استان در راستای تعامل هر چه بهتر صنعت با سایر بخش های جامعه باید از همکاری انجمن سرب و روی بهره ببرنند و این انجمن آماده همکاری و مشارکت با بخش های اداری و سایر بخش های مرتبط با صنعت است.

وی با بیان اینکه مدیران بخش دولتی باید ما را دوست خود در توسعه برنامه های خود بدانند گفت : با توجه به اینکه توسعه اقتصادی هر کشور در گرو توسعه تشکل ها و تشکل گرایی است ، دولتمردان باید بدانند ما دوست آنها در پیشرفت کشور بوده ، هستیم و خواهیم بود و تاکنون نیز انجمن سرب و روی ایران همکاری های خوبی در توسعه برنامه های مختلف از خود نشان داده است و بنابر این ما صنعت گران ، مشاوران بی جیره و مواجب و همیشه آماده نهادهای دولتی و نظارتی هستیم .

رئیس انجمن سرب و روی ایران تصریح کرد : مشکلاتی که در صنعت سرب و روی وجود دارد نسبت به سایر صنایع معدنی از جمله آهن و فولاد بسیار بالاست چرا که انحصار آهن و فولاد در دست خود دولت است و مقایسه بخش صنعت و معدن سرب و روی با فولاد خصوصا چگونگی تامین مواد اولیه و نحوه قیمت گذاری آن به راحتی می توان به تبعیض نگاه و تفاوت رفتار پی برد.

مرادلو با اشاره به اینکه صنعت سرب و روی فواید بسیاری در زندگی امروزه و مدرن بشر دارد ابراز داشت : امروز متاسفانه از کلیه ظرفیت های این صنعت در کشور استفاده نمی شود و تنها از ظرفیت بسیار اندک این صنعت بهره برده می شود و شایسته است مسولان عالی استان و کشور نوجه ویژه ای به این امر داشته باشند ، چرا که این صنعت امروز بار عظیمی از دوش دولت برداشته است و به توسعه بیش از پیش کشور کمک کرده است .

وی با اشاره به اینکه فعالان صنعت سرب و روی تا به حال حمایت های خوبی از تیم های ورزشی و توسعه برنامه های فرهنگی و رعایت استاندارهای محیط زیست داشته اند اظهار داشت: کسب مقامهای برتر ورزشی ، برگزاری برنامه های فرهنگی ، اجرای برنامه های هنری ، کاشت نهال و حضور و حمایت از برنامه های بخش های مختلف جامعه از دیگر برنامه های انجمن سرب و روی بوده است .

همچنین دبیر انجمن سرب و روی ایراناظهار داشت : یکی از اقدامات خوب انجمن سرب و روی ایران حضور در جلسات کنسرسیوم است و جلسات مختلفی با سازمان صنعت و معدن داشته ایم و تلاش شده از افزایش قیمت خاک جلوگیری شود و تلاشهای خوبی در راستای رفع مشکل پسماندها در دست اقدام است.

سیروس میانجی ادامه داد: ما مخالف افزایش قیمت حمل و نقل در صنعت سرب و روی هستیم و انتظار است هر جلسه ای که در این خصوص برگزار می شود حتما نماینده انجمن سرب و روی ایران حضور داشته باشد و با تعامل انجمن سرب و روی ایران با مدیران می شود مشکلات راحل کنیم.