تبعات عدم رعایت سقف پرداختی پزشکان/ تکرار فیش های نجومی

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: سیستم بهداشت و درمان کشور در بحث پرداخت ها نمی تواند تافته جدا بافته از سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها باشد.

وی با تاکید بر اینکه کف و سقف پرداختی در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده است، افزود: حداقل حقوق یک میلیون و حداکثر پرداختی ۱۹ میلیون تومان تصمیم گیری شده است و این شامل بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز می شود.

دبیرکل خانه پرستار با طرح این سئوال که چرا اصرار بر این است که راهی ایجاد شود تا گروهی، دریافتی بیشتری از سقف پرداختی داشته باشند، گفت: وقتی مالکیت بیمارستان های وزارت بهداشت بر عهده دولت است و تمام هزینه های بیمارستانی از اعتبارات دولتی تامین می شود، طبیعتا باید همه شاغلین در این قبیل مراکز تحت هر عنوان و شغلی، بر اساس حکم حقوقی، دریافتی داشته باشند.

شریفی مقدم با اشاره به اینکه شاخص های پرداختی به پزشکان در همه جای دنیا مشخص و تعریف شده است، افزود: آنچه به عنوان عرف پرداختی در منطقه و دنیا شاهد هستیم، اختلاف ۱۰ برابری است و متوسط پرداختی نیز ۲ تا ۳ برابر است.

وی با عنوان این مطلب که مردم می پذیرند پزشکان دریافتی ۱۹ میلیونی داشته باشند، گفت: آنچه مسلم است، گروهی اصرار دارند پیشنهادی ارائه بدهند تحت عنوان مالیات پلکانی، که از این طریق بتوانند دریافتی بالاتر از سقف داشته باشند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با هشدار نسبت به تکرار تجربه فیش های نجومی، افزود: وقتی مسیرهایی را باز می گذاریم، چگونه می توانیم مراقب باشیم که منابع به درستی هزینه شود.

وی گفت: پیشنهاد افزایش دریافتی پزشکان بر اساس مالیات پلکانی، باعث می شود ماجرای فیش های نجومی تکرار شود.

شریفی مقدم افزود: مستثنی کردن گروهی خاص از سقف پرداختی، منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد که در گذشته نیز در نظام سلامت کشور تجربه شده است.

دبیرکل خانه پرستار تاکید کرد: ظاهرا این گروه خاص، قرار است بالاتر از قوا تصمیم بگیرند که چنین پیشنهادی ارائه داده اند.