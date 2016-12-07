به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طلایی مقدم صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران و روابط عمومی‌های شهرستان طبس اظهارکرد: استنادات اماری نشان می‌دهد طبس پایتخت صنعت زغال سنگ کشوراست.

وی بیان داشت: آنچه قبلا در خصوص مشکلات و پیچیدگی های شهرستان طبس گفته شده است حاد نیست و همه چیز با گفتگو قابل حل است.

وی گفت: امروز همه مسئولان با هم یکدل هستند و خبرنگاران باید این یکدلی را پر رنگ کنند، همراهی کورکورانه و مغرضانه به پیشرفت ضربه می‌زند.

وی اضافه کرد: من دنبال مسائل حاشیه ای نیستم و از خبرنگاران می‌خواهم مسایل و مشکلات را منتقل کنند و پل ارتباطی ما باشند.

فرماندار ویژه افزود: امروز مردم آگاهند و مردم طبس فهیم و نجیب که گاها اشتباهات را نیزبه روی خود نمی اورند و از خبرنگاران می‌خواهیم کمک کار باشند.

طلائی گفت: نگرش مسولان کشوری وقتی فرماندار با نماینده و امام جمعه امده است نگاه‌ها متفاوت تر است و من بی تعارف میگویم من درسفر به تهران دیدم که امام جمعه پابه پای ما آمدند و همراهی کردند و تمام برنامه‌ها را حضور داشتند و این همراهی توسط نماینده محترم نیز این چنین بود که از زحمت عزیزان کمال تشکر را دارم.

نباید با تصمیمات لحظه ای و احساسی سرنوشت شهرستان را زیرسوال برد

فرماندار ویژه در بخش دیگری ازسخنانش گفت: نمی‌توان با تصمیمات لحظه ای واحساسی سرنوشت شهرستان را زیرسوال برد و کارما باید منطبق برعقلانیت باشد و قطعا باید درخیلی از رفتارها سنجیده عمل کرد.

وی افزود: نامه ای به مسئولان ادارات نوشته شده که جایگاه روابط عمومی‌ها را تقویت کنند.

فرماندار ویژه طبس گفت:جلسات با خبرنگاران بصورت ماهیانه دربرنامه قراردارد.

معاون استاندار درخصوص سفر به تهران درگزارشی گفت:درکانسرام و سیمان که شرکت فلات ایرانیان شراکت دارد و مردم نیز سهیم هستند صحبت‌ها ودیدارهایی درتهران انجام شد که پیشنهاداتی مطرح شد وصحبتهای اولیه انجام شد وبرخی مصوبات انشالله بزودی اطلاع رساتی خواهد شد.

طلایی خاطرنشان کرد: درخصوص کک، نیروگاه حرارتی و معادن پروده نیز مسایلی مطرح و دیدارهایی انجام شد که همگی برمحور توسعه و پیشرفت شهرستان طبس بوده است و انشالله مردم شاهد اتفاقات خوبی خواهند بود.

وی در بخش دیگری ازسخنانش گفت: برخی ظرفیت‌ها می‌تواند طبس را در استان، کشور و دنیا مطرح کند.

وی افزود: اتفاق و واقعه پنجم اردیبهشت که امام جمعه در نشستهای تهران مطرح کردند یک برند خبری است که نام طبس را درسطح جهانی مطرح کرده است.

وی بیان کرد: در بحث فضای مجازی که مشکلات خاص خود را دارد نیز باید گفت خبرنگاران سعی در ارسال اخبار صدق و درست داشته باشند که اخلاق حرفه ای نیز می‌تواند باعث شود که شایعه ای در این زمینه ایجاد نشود.

وی ادامه داد: ما با اغوش باز حضور خبرنگاران در جلسات مختلف را پذیرا هستیم و این مورد به ادارات نیز ابلاغ می‌شود و من رسما نیز از همه خبرنگاران دعوت می‌کنم که در جلسات حضور پیدا کنند.

مشکلات شهرستان با همدلی و هم صدایی قابل حل است

فرماندار ویژه طبس گفت: اگر دانشکده علوم پزشکی درطبس راه اندازی شود کلینیک های تخصصی را پشت سرخواهند داشت و پیگیر موضوع هستیم.

وی اظهارداشت: همه دوستان پیر و جوان، اختلافات را درطبس مانع پیشرفت مطرح کرده‌اند که ۳۵ سال است به این روش عمل کرده‌ایم و به کشمکش‌های مختلف سیاسی دامن زدیم.

وی با طرح این سوالات که از این روش چه چیزی عاید ما شده است؟ نمی‌خواهیم پیشرفتی کنیم؟ گفت: واقعیت این است که ما باید خودمان متحول شویم و از خودمان شروع کنیم، ما باید قدرت بخشش و مهربانی را تقویت کنیم، مگر چقدر ما مسیولیت خواهیم داشت؟ چقدر فرصت زندگی کردن در اختیار ما خواهد بود؟

طلایی افزود: من استدعا می‌کنم ذهن و فکر مردم که رصد کننده اخبار هستند را به سمت تلطیف و همراهی هدایت کنیم، زمانی که کارها به نتیجه برسد همه خواهند گفت و افتخار خواهند کرد که ما هم هستیم لذا مهم‌ترین مسئله شهرستان را باید همراهی و هم صدایی عنوان کرد.

فرماندار ویژه طبس گفت: متانت و همراهی امام جمعه را در سفر به تهران بوضوح دیدم و لمس کردم.

طلایی در خصوص استفاده و بهره مندی بهتر ازجامعه بانوان در ظرفیت‌های شهرستان بیان داشت: از این ظرفیت دربحثهای مدیریتی نیز استفاده خواهیم کرد که در استان نیز چنین موضوعی محقق شده است و مطمین باشید درشهرستان با فعال شدن کمیسیون بانوان عملا نشان خواهیم داد.