به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی صبح چهارشنبه در جلسه هماندیشی مناطق ویژه علم و فناوری در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بالایی در زمینه علم و فناوری است و باید حمایت مناسب از فعالان این بخش انجام شود.
وی با اشاره به نقش بسیار مهمی مناطق ویژه علم و فناوری در توسعه کشور، خاطرنشان کرد: باید از تجربه دیگر کشورها که با استفاده از ظرفیت مناطق ویژه علم و فناوری به رشد و توسعه دست یافتهاند استفاده کنیم.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از چین و کره به عنوان کشورهای موفق در زمینه ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری نام برد و بیان کرد: باید از تجربه این کشورها به خوبی بهره بگیریم تا شاهد دستیابی به موفقیت و پیشرفت باشیم.
وی با اشاره به اینکه تاخیر معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری باعث ضرر و زیانهای زیادی میشود، افزود: زیرساختهای لازم در مناطق ویژه پنجگانه علم و فناوری کشور وجود دارد.
احمدی تصریح کرد: رفع مشکلات مناطق ویژه علم و فناوری و اجرایی شدن طرحهای این عرصه یک ضرورت است و همه مسئولان باید حمایت مناسبی از اجرای این برنامه داشته باشند.
وی با اشاره به نقش مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تحول در طرحهای مناطق ویژه علم و فناوری، ادامه داد: طرحهای مناطق ویژه علم و فناوری در استانها باید به عنوان طرحهای اقتصاد مقاومتی محسوب شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر لزوم حمایت از طرحهای دانشبنیان گفت: طرحهای دانش بنیان در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اجرایی شود.
وی با اشاره به حمایت دولت از طرحهای اقتصاد مقاومتی و علم فناوری، تصریح کرد: باید طرحهای دانش بنیان در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اجرایی شود تا از سیاستهای تشویقی بهرهمند شود.
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