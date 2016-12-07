تنها گزارش خواندن درباره حقوق های نجومی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس و با ارائه تذکر شفاهی اظهار داشت: در رابطه با حقوق های نجومی اینکه رئیس دیوان محاسبات می گوید همه حقوق ها برگردانده شده این سوال وجود دارد که آیا تا به حال یک نفر از کسانی که حقوق نجومی و یا وام کلان گرفته اند به قوه قضاییه معرفی شده اند؟

وی تاکید کرد: صرف گزارش خواندن در مورد حقوق های نجومی برای مردم قابل قبول نیست. مردم به نان شب شان محتاجند و انتظار عمل دارند.

موسوی لارگانی همچنین در بخش دیگری از تذکر خود با اشاره به لغو تعداد زیادی از سخنرانی های مسئولان در دانشگاه ها در روز گذشته (روز دانشجو)، خطاب به نایب رئیس مجلس گفت: انتظار داشتیم دیروز رئیس جمهور، رئیس مجلس و وزیر کشور که برای لغو سخنرانی شما تمام قد وارد میدان شد، نسبت به این موضوع نیز واکنش نشان می دادند اما حتی شاهد یک اظهارنظر هم نبودیم.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس تصریح کرد: ما کاری به اصلاح طلب و اصول گرا نداریم، نفس لغو سخنرانی قابل قبول نیست اما اینکه نسبت به این موارد سکوت شود درست نیست.

پس از تذکر این نماینده علی مطهری نایب رئیس مجلس با بیان اینکه این بخش از تذکر ایشان را وارد می دانم، اظهار داشت: باید در رابطه با دیگر موارد لغو جلسات نیز عکس العمل نشان داده شود؛ هر گونه لغو سخنرانی دارای مجوز در دانشگاه ها کار درستی نیست و خلاف نظریه رهبر انقلاب مبنی بر برپایی کرسی های آزاداندیشی است، لذا مسئولان به سایر موارد نیز توجه کنند.