کالای قاچاقی از طریق منطقه آزاد اروند وارد کشور نمی شود

اسماعیل زمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بدو ورود دولت جدید به منطقه گفته بودم که شفاف سازی به عنوان یک اصل اساسی برای مناطق آزاد است، اظهار کرد: این بدان معناست که منطقه آزاد بایستی تمامی مسائل اش به طور شفاف روی تابلو باشد تا مردم همه چیز را ببینند ضمن آنکه رسانه نیز می توانند آنها را پوشش دهند و ما نیز فرصتهای حاصل شده را به مردم گزارش دهیم، بر این اساس قرار شد تا بودجه سازمان و نحوه عملکرد بودجه سازمان در سایت سازمان برای دسترسی و آگاهی مردم قرار داده شود همانگونه که سال گذشته نیز ما خلاصه گزارشی از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند را در قالب بروشور و از طریق پست به درب منازل مردم آبادان و خرمشهر ارسال کردیم.

وی اضافه کرد: اینکه بسیاری با جوسازی علیه مناطق آزاد قصد دارند تا این مناطق را محل ورود کالای قاچاق به داخل کشور معرفی می کنند در حقیقت یک فرار رو به جلو از ناحیه دستگاهها و افردیست که مقصر اصلی ورود کالای قاچاق به کشور هستند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: این افراد با فرافکنی مناطق آزاد را متهم به مرکز ورود کالاهای قاچاق می کنند و این حالیست که واقعیت اینگونه نیست.

زمانی با اشاره به فعالیت مناطق هفتگانه آزاد، تجاری و گردشگری در کشور شامل اروند، کیش، قشم، چاربهار، انزلی، ارس و ماکو یادآور شد: در منطقه آزاد اروند اصلا امکان انجام قاچاق کالا وجود ندارد این قاچاقی که اینها معتقدند در مناطق آزاد انجام می شود و حجم قاچاقی که از سوی مسئولان کشور اعلام می شود اصلا هیچ چیز اش به منطقه آزاد اروند برنمی گردد اگر منظورشان ته لنجی در شهرهای آبادان و خرمشهر است که این اقدام قانونی دارد که پیش از ایجاد منطقه آزاد اروند این کار صورت می گرفته است.

قانون ته لنجی ارتباطی به منطقه آزاد اروند ندارد

وی ادامه گفت: موضوع ورود کالاهایی تحت عنوان کالای ته لنجی امکانی برای توسعه اقتصادی و کسب و کار مردم و بازار آبادان و خرمشهر به عنوان مناطق مرزی است که از این طریق مردم می توانند یک سری امکانات و کالا را به جهت فعال سازی و رونق بازارهایشان وارد کنند، این مزیت را دولتهای قبلی برای این دو شهر تعیین و قائل شدند و هیچ ارتباطی به منطقه آزاد اروند ندارد.

زمانی افزود: اینکه گمرک آن چیزی را که پیشتر قانون تعیین کرده اکنون بخواهد به عنوان قاچاق آنهم در قالب منطقه آزاد تلقی کند، بی انصافی است، قاچاق مبادی وردی اش این چیزها نیست ما محصور میان دو رودخانه بزرگ کشور هستیم و عبور از این رودخانه ها همراه با کالای قاچاق با آن همه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی که در بخشهای زیادی از شهرهای آبادان و خرمشهر حضور مستمر و فعال دارند امری ناشدنی است، چگونه می شود که این نیروها چشمشان را بر روی این مسائل ببندند، پس از این حرفها تنها افتراهایی است که بر منطقه آزاد اروند روا می دارند.

موضوع قاچاق کالا در سیستم بروکراسی انجام می شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: متاسفانه موضوع قاچاق کالا در سیستم بروکراسی انجام می شود، به طور مثال گمرک با یک تغییر در تعرفه گمرکی میلیونها دلار درآمدی را که می توانست به درآمد کشور اضافه شود را کاهش می دهد آن وقت می گویند مناطق آزاد با ورود کالای قاچاق به اقتصاد کشور ضربه می زنند اما ما معتقدیم که عکس این قضیه یعنی اعمال چنین نظراتی سبب می شود که اقتصاد کشور آسیب ببیند و نهایتا درآمدها برود و در بازار بزرگ تهران گم شود.

وی تصریح کرد: سوال من از کسانی که می گویند منطقه آزاد اروند محل قاچاق کالاست آنست که مگر چند درصد از کالاها را می توان از طریق لنج قاچاق کرد؟ چرا چشممان را بر روی واقعیت های موجود می بندیم و فرافکنی می کنیم و بعد با این فرافکنی ها مردم یک منطقه را که بایستی مزیت های یک توسعه را که در قالب منطقه آزاد اعمال شده را بچشند از آنها می گیریم؟

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: پس از عدم موفقیت کامل دولت در دوران بازسازی که آنهم تنها در حوزه مسکن و نه اقتصاد انجام و آنها نیز اکنون پس از گذشت ۳۰ سال به حجم بافتهای فرسوده شهری اضافه شدند، دولت برای توسعه اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر که پیشتر هر یک از این شهرها خود محور توسعه اقتصادی داشتند(آبادان پالایشگاه و خرمشهر بندر) تصمیم گرفت تا این دو شهر را به عنوان منطقه آزاد اعلام کند تا محوری برای توسعه این دو شهر شود.

زمانی افزود: اکنون که این موضوع را به عنوان توسعه اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر پذیرفته ایم بایستی آن را کمک کنیم تا هر چه سریعتر فعال و مزیتهایش شامل حال مردم شود و اگر این مسئله را قبول ندارید ایرادی نیست، اما مردم بایستی زندگی کنند پس بیایید و محورهای توسعه اقتصادی دیگری را برای این شهرها تعریف کنید، مردم با یک حقوق بخور و نمیر و یا یک جیره ای که از سازمانهای حمایتی دریافت می کنند که نمی توانند اموراتشان را بگذرانند، شهر بایستی حیات اقتصادی و محورهای کسب و کار و توسعه اقتصادی داشته باشد.

وی اظهار کرد: پس از آنکه در دوران بازسازی شهرهای آبادان و خرمشهر هیچ بازسازی اقتصادی انجام نشد مهاجرت معکوس شهروندان آغاز شد و این مهاجرت داشت به جایی می رسید که شهرهای آبادان و خرمشهر را به سرزمین سوخته (خالی از سکنه) تبدیل می کرد.

اعلام منطقه آزاد به عنوان محور توسعه اقتصادی آبادان و خرمشهر

وی تصریح کرد: اگر قصد رونق شهرهای آبادان و خرمشهر وجود نداشت موضوع بازسازی این دو شهر انجام نمی شد و مردم در سایر شهرهای کشور که ماوا گرفته بودند، باقی می ماندند، پس حالا که مردم را به بازگشت به شهرهایشان تشویق کردیم بایستی محور توسعه اقتصادی و راهکارهای زندگی بهتر مردم را نیز برای آنها تعریف کنیم، در این راستا و به جهت آنکه تمامی زیرساختهای اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر از بین رفته بود تصمیم بر اعلام این دو شهر به عنوان منطقه آزاد اروند (محور توسعه اقتصادی) گرفته شد.

وی با بیان اینکه منطقه آزاد با مزیتهایش تحقق می یابد و نه با حرف، یادآور شد: مهمترین مزیت منطقه آزاد اروند با استقرار گمرکات در گیت های خروجی مرزهای منطقه آزاد اعمال می شود و اگر چنین نشود منطقه آزاد محقق نمی شود و مزیت های آن نیز شامل حال مردم نمی شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: چنین نمی شود که یک استراتژی برای منطقه ای طراحی شود و آنگاه یک دستگاه با آن مخالفت کند، پس اگر مخالف بودید این مخالفت را از ابتدا اعلام می کردید نه آنکه هزینه بر روی دست دولت بگذارید.

زمانی افزود: چرا ما نباید از تکمیل شدن منطقه آزاد در آبادان و خرمشهر دفاع کنیم؟ اگر مخالفان ایجاد منطقه آزاد طرحی برای توسعه منطقه دارند، ارائه کنند، ما که نمی گوییم که به طور صرف بایستی منطقه آزاد طراح باشد، این افراد اگر طرح جایگزینی در جهت توسعه شهرها و جلوگیری از مهاجرت معکوس دارند، ارائه کنند.

وی اظهار کرد: در زمان حاضر به دلیل گردش اقتصادی که در منطقه رخ داده، روند مهاجرت معکوس شهروندان متوقف شده و حتی طبق اعلام فرمانداران ۲۰ درصد نیز به جمعیت این مناطق افزوده شده (در این دولت)، دلیل برای نادیده گرفتن این اتفاقات خوب در منطقه وجود ندارد و نباید به راحتی از کنار آنها عبور کرد.

وی از صدا و سیمای ملی که به طور مرتب و به شکل برنامه ریزی شده ای علیه مناطق آزاد گزارشات مختلفی را پخش می کند، گلایه کرد و تصریح کرد: معلوم نیست این جوسازیهای منفی از چه جهتی انجام می شود؟ معلوم نیست این سیاه کاریها در خصوص مناطق آزاد با چه هدفی انجام می گیرد.