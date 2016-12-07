رادیو تهران آرزوی «آقای هرتز» را برآورده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «آقای هرتز» به کارگردانی صادق داوری‎فر از برنامه‎سازان شبکه رادیویی تهران، زندگی مرد جوان زابلی به نام سیدسراج الدین موسوی را روایت می‎کند که به شکل غیرقابل باوری عاشق رادیو است.

سوژه این مستند که ملقب به آقای هرتز است، ۲۴ ساعته رادیو گوش می‎کند و رادیوی او حتی در زمان استراحت و خوابش، روشن است.

این مخاطب جوان زابلی با تمام عشق و علاقه‎اش به رادیو، یک آرزوی برآورده نشده در عالم واقعیت دارد و آن آرزو، آمدن به ساختمان رادیو و دیدن فضای رادیو از نزدیک است. شب گذشته سه شنبه ۱۶ دی، سعید معدن کن مدیر رادیو تهران حین تقدیر از مستند «آقای هرتز» با دعوت رسمی‎اش از این مخاطب فعال رادیو، آرزویش را برآورده کرد تا او به رادیو بیاید و از نزدیک شاهد فضای رادیو و هنرمندان رادیویی‎ باشد.

پوستر مستند «آقای هرتز» به همت شبکه رادیویی تهران نیز از سوی پیشکسوتان و اهالی رادیو همچون بهروز رضوی، پریچهر بهروان، الهام شوقی، رضا خضرایی، وحید رونقی، داود حیدری، بنفشه رافعی، علیرضا کنگرلو، مریم نشیبا و سایر همکاران و هنرمندان رادیویی‎، امضا و به سید سراج‎الدین موسوی شخصیت «آقای هرتز» تقدیم شد.

مستند «آقای هرتز» با ۲۷ فیلم دیگر در بخش بلند جشنواره «سینما حقیقت» که از ۱۴ تا ۲۱ آذر در تهران برگزار می شود، رقابت می‌کند.