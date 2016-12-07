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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

دستگیری سارق زورگیر با ۳۰ فقره سرقت در سیستان و بلوچستان

دستگیری سارق زورگیر با ۳۰ فقره سرقت در سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان از شناسایی و دستگیری سارق زورگیر و سابقه دار با ۳۰ فقره سرقت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی با اعلام این خبر افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان، مبنی بر زورگیری و سرقت از وی با سلاح سرد، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و با تقویت گشت های انتظامی، سارق زورگیر را حین زورگیری و سرقت از یک شهروند شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: متهم در تحقیقات فنی پلیس به ۳۰ فقره سرقت و زورگیری اعتراف کرد که در این خصوص پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 3843655

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