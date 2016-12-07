دانشجوی انقلابی اجازه حمایت از استکبار را در فضای دانشگاه نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز دانشجو روز چهارشنبه نمایندگان تعدادی از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های استان با آیت‌الله عابدینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در این دیدار منافقان را جزو بدترین دشمنان دین برشمرد و گفت: در قرآن کریم آمده است، شهادت می‌دهیم، منافقان دروغ می‌گویند؛ منافقان هیچ نقطه مشترکی باهم نداشته و از همدلی به دورند.

وی تصریح کرد: در حماسه پیاده روی اربعین نکته‌ای وجود دارد که باید مدنظر قرار بگیرد و آن شعار "اَللهُمَ اِنی اُشهِدکُ اَنی وال لمن والا و عاد لمن عادا" است که می‌گوید؛ خدایا من تو را شاهد می‌گیرم که من دوست، همراه و همرزم همه افرادی هستم که با سیدالشهدا (ع) دست دوستی، همراهی و ولایت پذیری داده‌اند و تو را شاهد می‌گیرم که در دشمنی با دشمنان ایشان کوتاه نخواهم آمد.

آیت‌الله عایدینی اضافه کرد: نکته‌ای که در زیارت عاشورا و زیارت اربعین بیان شد چکیده‌ای از این دو ماه محرم و صفر بود که باید مدنظر همه ما قرار بگیرد زیرا نقطه مشترک دل‌های همه ما عمل به این نکات است.

وی عنوان کرد: تمسک به ولایت اهل بیت (ع) زمینه‌ای برای جذب دل‌های ماست زیرا در این صورت دارای منافع و اهداف مشترکی هستیم که می‌توانیم با همدلی و همراهی به مقصد خود دست پیدا کنیم.

امام‌جمعه قزوین با اشاره به موضوع آرمان‌خواهی در کلام رهبر معظم انقلاب، ابراز کرد: آرمان‌خواهی بدین معنا نیست که ما فقط در ایده آل‌های خود سفر کنیم؛ بلکه موضوع آرمان مدنظر خود را نیز باید مشخص کنیم.

وی افزود: ما باید آرمان‌خواهی را با تعیین آرمان‌های قرآنی و دینی، به درون سبک زندگی خود وارد کنیم و ایران اسلامی و تمدن جهانی را بسازیم؛ همان‌گونه که دانشجویانی در عصر ظلم و خفقان به میدان آمدند و فریاد آرمان‌خواهی سر دادند.

نماینده ولی‌فقیه در استان ادامه داد: امروز ایران اسلامی با قدرت در جهان حکومت می‌کند و این قدرت فقط سلاح دفاعی و موشکی نیست، بلکه آرمان و اندیشه دینی و اخلاقی، قدرت امروز ماست.

وی با بیان اینکه باید استکبارستیزی در دانشگاه‌ها نِمود داشته باشد، گفت: بسیاری از مدیران دانشگاه‌ها از افراد انقلابی و استکبارستیز هستند اما امروز متأسفانه در حضور برخی از مدیران و یا با امضای آن‌ها، استکبارستیزی مورد هجمه قرار می‌گیرد.

آیت‌الله عابدینی با اشاره به ویژگی‌های دانشجویان انقلابی، بیان کرد: دانشجوی انقلابی، دانشجویی است که اجازه حمایت از استکبار را در فضای دانشگاه نمی‌دهد.

وی اضافه کرد: رسالت مسئولان دانشگاه این است که بستر را برای فعالیت دانشجویانی که دغدغه انقلاب دارند، فراهم کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین با بیان این‌که خدمت به مردم وظیفه مسئولان است، ابراز کرد: اگر دولت چهار سال این باور را برای مردم به وجود بیاورد که امریکا کدخداست، این خیانت به ملت است.

امام‌جمعه قزوین تصریح کرد: عدالت‌خواهی خواسته هر انسانی است و دانشجویان باید برای عدالت‌خواهی در جامعه بسترسازی کنند تا برپایی عدالت دغدغه همه مردم شود.

وی گفت: اگر ما آمریکا را کدخدا دیدیدم، یعنی خود را تحقیر کردیم و فرعون را بر خود مسلط کردیم، اما امروز امریکا از ملت ایران تودهنی‌های زیادی خورده است و جرأت خودنمایی در مقابل ملت ما را ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اذعان کرد: متأسفانه برخی مسئولان دولتی ما با مطرح کردن سخنانی، به امریکا دل و جرأت موضع‌گیری علیه ایران را می‌دهند.

وی ادامه داد: کسانی که امریکا را کدخدا می‌کنند، غلط می‌کنند، زیرا این نگاه خلاف منافع اسلام، دین و انقلاب است و چنین مواضعی مستضعفان عالم را از ما ناامید می‌کند.

امام‌جمعه قزوین با بیان این‌که برجام خسارت بزرگی برای جامعه ما بود، تصریح کرد: امروز خود مسئولان دولتی نیز متوجه این موضوع شده‌اند. در قضیه برجام عده‌ای متوجه خسارت نشدند، اما برخی نیز متوجه شدند و همچنان به دشمن چراغ سبز نشان دادند.

وی در پایان عنوان کرد: افرادی که به دنبال چراغ سبز نشان دادن به امریکا بودند، همان‌گونه که امریکا هیچ غلطی نتوانسته بکند این افراد هم هیچ قدمی علیه انقلاب نمی‌توانند بردارند؛ زیرا سیل خروش حسینی مردم دشمنان دین را سرجای خود می‌نشاند.

در ابتدای این دیدار تعدادی از نمایندگان تشکل دانشجویی دانشگاه‌های استان به ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.