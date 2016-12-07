به گزارش خبرنگار مهر، محمد نریمانی ظهر چهارشنبه در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل تصریح کرد: امروز دانشگاه‌های موفق دانشگاه‌هایی هستند که بتوانند با تولیدات خود گرهی از جامعه بگشایند.

وی افزود: در حال حاضر همایش‌های بین‌المللی که دستاورد آن بتواند در بخش صنعت به کار گرفته شود به مراتب جایگاه علمی بیشتری دارند و لازم است دانشگاه‌ها جهت توسعه جایگاه علمی خود به سمت برگزاری همایش‌هایی از این دست بروند.

معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی با تأکید به اینکه در برگزاری همایش‌های بین‌المللی دستگاه‌های اجرایی مختلف می‌توانند مشارکت داشته باشند، ادامه داد: در واقع یکی از راهکارهای رسیدن به تولیدات علمی مطلوب برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های علمی است.

نریمانی با تأکید به اینکه در تولیدات علمی نیز به جای تولید فردی باید به تولیدات جمعی و گروهی توجه داشت، اضافه کرد: در واقع با تولیدات گروهی میزان استناد به مقاله و تولید علمی افزایش یافته و جایگاه علمی بیشتری کسب می‌کند.

دبیر علمی ستاد برگزاری برنامه‌های هفته پژوهش استان اردبیل با تأکید به اینکه امسال در هفته پژوهش برگزاری جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر با هدف معرفی آخرین تولیدات علمی انجام شد، اضافه کرد: از تمامی دستگاه‌ها آخرین تولیدات علمی را احصا کرده و در نهایت به ۲۰ پژوهشگر برتر رسیدیم.

وی متذکر شد: در هر گروه علمی یک برگزیده، از میان دستگاه‌های اجرایی سه نفر، از میان ایده‌های برتر سه نفر و از میان فناوران برتر نیز سه نفر انتخاب شده‌اند.

نریمانی با تأکید به اینکه در هفته پژوهش تعامل ادارات و دانشگاه‌ها شدت می‌گیرد، متذکر شد: نباید این رویداد محدود به یک روز از هفته باشد و هدف اصلی از برگزاری برنامه‌های هفته پژوهش شکل‌دهی به فرهنگ مشارکت در تولیدات علمی در طول یک سال است.

معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی از دیگر اهداف برنامه‌های این هفته را ارزیابی توانمندی‌های علمی و فناوری و تلاش برای تجاری‌سازی تولیدات علمی برشمرد و متذکر شد: به دلیل اینکه زیربنای اقتصاد مقاومتی تجاری‌سازی است لازم است در این عرصه تلاش شود.