طرح رزمایش زمستانی‌ پلیس البرز با ۱۰۰ تیم عملیاتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلیکامرانی صالح صبح چهارشنبه در رزمایش آغاز طرح زمستانه پلیس، اظهار کرد: این طرح از امروز آغازشده و تا ۲۵ اسفندماه ادامه دارد.
وی با تأکید بر اینکه در این طرح ۱۰۰ گروه عملیاتی حضور دارند و ۱۰ تیم نیز روند نظارتی بر چگونگی این طرح را بررسی میکنند، گفت: در طرح زمستانه بهجز نیروهای پلیس، هلالاحمر، اورژانس، ادارات راه و شهرسازی، حملونقل جادهای، استانداری، شهرداری، آتشنشانی، هواشناسی، رسانهها، امداد خودرو و سایر سازمانهای مرتبط نیز مشارکت دارند.
وی افزود: پلیسراه استان امسال برای اجرایی کردن این طرح از امکانات و تجهیزات ویژهای بهره میبرد و با اعمال قانون و محدودیتهای خاص زمینه کاهش ترافیک و تصادفات رانندگی را فراهم میکند.
تردد ۳۲۲ میلیون خودرو از محورهای مواصلاتی البرز
سردار کامرانی صالح گفت: در اجرای این طرح پلیس با رانندگان بدون زنجیر چرخ، لاستیک یخشکن و رانندگانی که خودرویشان از ایمنی کافی برخوردار نیست بدو اغماض برخورد میکند.
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: امید است با همکاری دستگاههای اجرایی وامدادی استان شاهد اجرای موفق این طرح در سال جاری باشیم.
وی با تأکید بر همکاری مردم در اجرای این طرح افزود: بدون شک اگر مردم در اجرای طرح زمستانه همکاری لازم را نداشته باشند، اهداف این طرح بهطور کامل محقق نمیشود.
سردار کامرانی صالح در بخش دیگری با اشاره به اینکه البرز رکورددار ثبت تردد کشوری است، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۳۲ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۴۰۴ تردد درراههای استان انجامشده است که در مقایسه با استان البرز هیچیک از استانهای کشور تجربه ثبت چنین ترددی را ندارند.
کاهش ۴۷ درصدی تصادفات منجر به جرح در البرز
فرمانده انتظامی استان البرز افزود: روزانه حدود یکمیلیون و ۳۵۰ هزار وسیله نقلیه از محورهای مواصلاتی استان تردد میکنند.
وی با اشاره به تردد ساعتی خودروها در محورهای استان، افزود: در هر ساعت هزار و ۴۶۰ خودرو از محورهای مواصلاتی استان عبور میکنند که این بیانگر شرایط خاص عبور و مروری البرز است.
سردار کامرانی صالح در ادامه به کاهش تصادفهای فوتی استان در هشت ماه گذشته اشاره کرد و افزود: طبق آمار بهدستآمده، تعداد تصادفهای فوتی استان تا پایان آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش داشته است و علاوه بر این تصادف منجر به جرح ۴۷ درصد و تصادفات خسارتی ۹ درصد کاهشیافته است.
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