ابراهیم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه سهمیه کم استان در بیمه هنرمندان صنایع‌دستی به دغدغه جدی تبدیل‌شده است، تصریح کرد: به‌رغم اینکه صندوق کارآفرینی امید به‌عنوان بانک عامل هنرمندان معرفی‌شده اما اختیارات استانی آن‌ها محدود بوده و به دلیل پرداخت تسهیلات در واحدهای تجاری و قرار گرفتن صنایع‌دستی در لیست مشاغل خانگی، گرفتن تسهیلات برای هنرمندان این بخش سخت شده است.

وی اظهار کرد: بخش گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیازمند حمایت‌های ویژه است تا بتوانیم سهم قابل‌توجهی در اقتصاد استان داشته باشیم.

وی افزود: کاهش نرخ حامل‌های انرژی در صنعت گردشگری یکی از پیشنهادها برای حمایت از فعالان و رونق صنعت گردشگری استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان ادامه داد: تسهیلات کم‌بهره برای گردشگری روستاهای استان به عاملیت بانک سینا در نظر گرفته‌شده است اما سهم گردشگری از تسهیلات رونق تولید و بنگاه‌های اقتصادی در راستای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در استان ناچیز است.

سهم ناچیز گردشگری و صنایع‌دستی از اعتبارات رونق تولید

وی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در این راستا بخش کشاورزی و صنعت تسهیلات قابل‌توجهی را دریافت کرده‌اند اما سهم گردشگری و صنایع‌دستی استان از این تسهیلات به‌ویژه در حاشیه روستاها اندک بوده است.

کریمی یادآور شد: یک واحد تولیدی صنعتی نیازمند اعتبار ۵ تا ۱۰ میلیاردی است درحالی‌که با این اعتبار و تسهیلات می‌توان حدود ۵۰ پروژه گردشگری روستایی و بوم گردی ایجاد کرده و به اشتغال پایدار در روستاها و بهبود معیشت و اقتصاد روستاییان کمک کرد.

وی متذکر شد: سوق دادن وام‌های کم‌بهره به سمت گردشگری به‌ویژه در حوزه روستایی، تقویت آموزش گردشگری روستایی، حمایت از محصول‌های بومی محلی باید موردتوجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان به راهکارهای توسعه گردشگری و صنایع‌دستی استان اشاره کرد و افزود: ایجاد بازارچه محلی، آسان‌سازی صدور مجوز گردشگری، تقویت حوزه بوم گردی در روستاها، رونق بازارچه صنایع‌دستی، توجه به بیمه هنرمندان صنایع‌دستی، دادن مشوق صادراتی به حوزه صنایع‌دستی می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند.