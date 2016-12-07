سهم ۱۰۰میلیون تومانی شهرداری برای مناسب سازی شهری بیرجند محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صدر پیش از ظهر چهارشنبه در کمیته مناسب سازی بهزیستی بیرجند بیان کرد: جامعه معلولان دارای افراد مظلومی است.

وی با بیان اینکه بر اثر تصادفات روز به روز جامعه معلولان گسترده تر می شود، افزود: در حال حاضر هفت تا ۱۰ درصد جمعیت بیرجند معلول هستند.

صدر خواستار مطالبه گری معلولان از مسئولان شد و افزود: باید مسئولان از مشکلات این قشر اطلاع داشته تا بتوانند در راستای رفع آن اقدام کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای معلولان در بیرجند بیان کرد: به طور کلی زیرساخت های مناسب سازی دارای مشکل است.

صدر ادامه داد: همچنین در مدارس بیرجند باید معلولان را مانند سایر دانش آموزان بببینند و آن ها را از خود بدانند که متاسفانه اینگونه عمل نمی شود.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری در مناسب سازی شهری، بیان کرد: قرار بود ۱۰۰ میلیون تومان برای مناسب سازی به شهرداری اختصاص یابد که هنوز عملیاتی نشده است.

معاون توانبخشی بهزیستی بیرجند هم در این جلسه با بیان اینکه خدمات ارزنده ای به جامعه معلولین بیرجند انجام شده است، گفت: پیاده روی نمادین معلولان در پیاده رو ها یکی از اقدامات انجام شده است.

علی فرازی از برگزاری کلاس های مشاوره شغلی برای معلولان خبر داد و گفت: در این راستا ۲۱۰ معلول مشاوره شغلی گرفته اند.

وی به کارگیری معلولان در موسسات تحت نظارت بهزیستی و پرداخت وام به آن ها را از دیگر اقدامات انجام شده دانست.