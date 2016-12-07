به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی در جلسه علنی امروز مجلس با بیان اینکه مردم آذربایجان در ماتم جانباختگان ۵۰ نفر از همشهریان خود به سوگ نشسته اند خطاب به رئیس جمهور گفت: شما برای لغو یک سخنرانی شرمسار شدید اما برای کشته شدن حدود ۵۰ نفر از مردم در حادثه قطار، به یک تسلیت و تعیین گروه حقیقت یاب اکتفا کردید.

وی ادامه داد: گزارش گروه حقیقت یاب شما انگشت اتهام را متوجه کسانی کرده است که با جان فشانی خود تلاش کرده اند تا ناکارآمدی مدیریتی را جبران کنند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: سامانه CTC که در این دو سال مانع بروز حوادث شده است، به واسطه تلاش این لکوموتیوران ها و جانفشانی آنها فعال بوده است.

علیرضابیگی خطاب به مشاور رئیس جمهور و رئیس کمیته بررسی حادثه اظهار داشت: آقای ترکان به شعور مردم توهین نکنید؛ چطور باور می شود که یک اپراتور با وجود سامانه های متعدد هر چند ناکارآمد، باعث فاجعه به این بزرگی شود؟ چگونه افکار عمومی با این گزارش قانع می شود؟

وی در پایان با تاکید بر اینکه مجلس برای توضیح خواستن از وزیر راه قاطعانه اقدام خواهد کرد، خاطرنشان کرد: ۸۴ امضای نمایندگان برای استیضاح وزیر آماده شده و به نتیجه خواهد رسید.