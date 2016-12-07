به گزارش خبرنگار مهر، جلال بختیاری ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری خراسان شمالی با اشاره به سهم ۰/۴۷ درصدی بودجه پژوهش کشور از gdp اظهار کرد: دستگاههای اجرایی بودجه پژوهشی خود را در موارد دیگری هزینه میکنند و تنها ۱۱ درصد آن در پژوهش هزینه میشود.
بختیاری افزود: سوق دادن دستگاهها به سمت پژوهش و تغییر نگرش در مجموعه مدیران و کشور نسبت به امر پژوهش در سالهای اخیر اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: ارتقای توانمندی، تشویق پژوهشگران و توسعه تجاریسازی، ارتباط نزدیک صنعت و دانشگاه و شناسایی ایدههای برتر ازجمله اهداف نمایشگاههای پژوهش و فناوری است که بهصورت ملی و هماهنگ در تمام استانها برگزار میشود.
مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم بابیان اینکه در سال گذشته به میزان ۴۲ میلیارد تومان در داخل نمایشگاه بین سرمایهگذار و فناور قرارداد بسته شد، پیشبینی کرد: این میزان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری تهران به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.
بختیاری تصریح کرد: نمایشگاه امسال در مساحت ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربعی برگزار میشود که با توجه به استقبال پژوهشگران و فناوران پنج هزار و ۶۰۰ طرح نیز در این نمایشگاه ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری برای نخستین بار دستاوردهای پژوهشی سایر کشورهای دارای ایده نیز در نمایشگاه بینالمللی تهران نمایش داده میشود، افزود: امسال بالغبر ۴۰ فناوری در این نمایشگاه رونمایی خواهد شد درحالیکه این رقم در سال گذشته ۱۶ فناوری بود.
مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم با تأکید بر اینکه برای رسیدن به پیشرفتهای علمی در دنیا درزمینهٔ فناوری در ابتدای راه هستیم، اظهار کرد: پژوهش را باید به فناوری تبدیل کنیم که این امر نیازمند برنامه مدون و مدیریت صحیح در راستای هدفمند کردن پژوهش است.
بختیاری اضافه کرد: بودجهای که به امر پژوهش اختصاص دارد با توجه به ۷۵ هزار نفر هیئتعلمی، پنج میلیون دانشجو و ۱۲ میلیون دانشآموز در کشور بسیار ناچیز است و مستلزم قرار دادن پژوهش بهعنوان اولویت در کشور هستیم.
مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم بر ارتباط پایدار و پویا در بین پژوهشگران تأکید کرد و گفت: پژوهش و بودجه آن در کشور وضعیت ضعیفی را دار است که احیا و ایجاد تفکر پژوهش و فناوری باید در سطح کلان کشور شکل بگیرد.
وی عنوان کرد: نگاه به پژوهشگر در کل کشور باید تغییر کند چراکه برنامهریزی مجموعه مدیران و مجریان برای امور کشور بدون پژوهش امکانپذیر نیست.
بختیاری با اشاره به اینکه برخی مدیران خواهان پژوهش برای مجموعه خود نیستند گفت: تصمیمگیری باید بر پایه شواهد سلیقهای منسوخ و امر پژوهش موردتوجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم تأکید کرد: به موضوع پژوهش باید نگاه سرمایهای داشت چراکه پژوهشگر امروز بهتنهایی نمیتواند حل مشکلات را پیش ببرد و نیازمند همراه شدن مدیریت و بودجه در کنار استعدادهای پژوهشگران هستیم.
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