یک میلیون و ۵۰۰ هزار سفیر سلامت درکشور وجوددارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام رفیعی پور ظهر چهارشنبه در دومین روز از همایش آموزشی ازدواج سالم و نیاز سنجی سلامت جامعه که در مشهد برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار سفیر سلامت در کشور وجود دارد، اظهار کرد: همچنین در بین دانشآموزان تعداد ۵۰۰ هزار سفیر سلامت، آموزشهای لازم را در این زمینه دیدهاند.
وی افزود: برای تامین و ارتقای سطح سلامت دانشآموزان، باید از هر ۱۰ دانش آموز یک نفر از آنها در این خصوص آموزشهای لازم را طی کند تا از این طریق به همکلاسیهای خود کمک کنند.
مدیر کل آموزش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه در سطح کشور ۶۰ درصد از مردم از سواد سلامت در حد قابل قبولی برخوردار هستند، تصریح کرد: در خصوص سواد سلامت مردم برنامهریزیها و اقدامات مطلوبی انجام شده است و به ارتقای سواد سلامت مردم کمک قابل ملاحظهای شده، اما همچنان سواد سلامت ۴۰ درصد از مردم همچنان ضعیف و در شرایطی نامطلوبی قرار دارد.
وی ادامه داد: مسئله خود مراقبتی بسیار حائز اهمیت است و در تامین سلامت افراد جامعه و پیشگیری از بیماریها نقش زیادی دارد و در این راستا حدود ۶۵ تا ۸۵ درصد از مراقبتها، خود مراقبتی است.
رفیعی پور با بیان اینکه یکی از اهداف این همایش تشریح نحوه اجرای طرح ازدواج مناسب، سالم و پایدار است، گفت:در اجرای این طرح در تمام ۵۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور تشکلهای دانشجویی و معاونت دانشجویی نسبت به تربیت و آموزش سفیران سلامت و توسعه آموزشها در بین مردم اقدام میکنند.
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