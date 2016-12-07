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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان کرمانشاه خبر داد:

نمایشگاه کاریکاتور دنیای وارونه‌ی من در کرمانشاه برگزار می‌شود

نمایشگاه کاریکاتور دنیای وارونه‌ی من در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان کرمانشاه از برپایی نمایشگاه کاریکاتور«دنیای وارونه ی من» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا پورخوش از برپایی نمایشگاه کاریکاتور «دنیای وارونه ی من» در حوزه هنری کرمانشاه خبر داد و گفت: «دنیای وارونه ی من» عنوان نمایشگاه انفرادی فخرالدین دوست محمد از هنرمندان کاریکاتوریست کرمانشاهی است که در آن ۷۰ اثر کاریکاتور با موضوعات تروریسم، تهاجم فرهنگی، استکبار ستیزی و ... به نمایش در می آید.

 مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان کرمانشاه زمان برپایی نمایشگاه مذکور را از ۲۰ تا ۲۸ آذر ماه  و مکان آن را در محل نگارستان سوره حوزه هنری کرمانشاه  اعلام کرد.

وی تصریح کرد: افتتاحیه این نمایشگاه شنبه ۲۰ آذر با حضور اساتید و پیشکسوتان هنرهای تجسمی، هنرمندان و کاریکاتونیست های خانه ی کاریکاتور حوزه هنری کرمانشاه رأس ساعت ۱۵ در نگارستان سوره برگزار می شود.

پورخوش گفت: کاریکاتور از جمله هنرهایی است که هنرمند انقلاب اسلامی می تواند با تولید یک اثر فاخر هنری در این قالب و انتقال پیام برای مخاطبان خود در سراسر دنیا مؤثر باشد.

وی  تصریح کرد: هدف از برگزاری این نمایشگا، ابلاغ پیام صلح و دوستی برای ملت ها، تکریم خانواده و تأکید بر پایبندی بر  ارزش ها است.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان کرمانشاه  خاطر نشان کرد: نمایشگاه انفرادی کاریکاتور «دنیای وارونه ی من» از ۲۰ تا ۲۸ آذر ماه در نگارستان سوره حوزه هنری کرمانشاه واقع در خیابان خیام آماده ی بازدید علاقمندان است.

کد مطلب 3843676

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