به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار برگزارکنندگان یازدهمین جشنواره قرآنی مدهامتان که در سالن محراب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، کارهای قرآنی و معرفتی را ضروری ترین اقدامات عنوان کرد و اظهار داشت: همه ما باید به این اعتقاد قلبی برسیم که کارهای قرآنی و معرفتی، اصلی ترین کار ماست و دیگر کارها، مقدمهای است که این کار اصلی انجام شود.
وی ادامه داد: باید این فکر را در میان مردم نیز ترویج دهیم و در چنین شرایطی دولت، خیران و مردم با دیدی درست نسبت به فعالیتهای فرهنگی و دینی عمل میکنند که این مسئله موجب تأثیرگذاری بیشتر آموزههای دینی درجامعه میشود.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) عنوان کرد: در فعالیتهای قرآنی نباید به این سمت حرکت شود که کودکان و جوانان را چنان در حفظ، قرائت و تجوید متمرکز کنیم که نسبت به مفاهیم قرآن که هدف اصلی از کارهای قرآنی است، غافل شوند. قرآن آموزان باید بدانند که علومی مانند قرائت، تجوید، حفظ و…، همگی مقدمهای است که به مفاهیم ناب قرآنی دست یابند.
وی ابراز کرد: مقام معظم رهبری بر تربیت حافظان قرآن کریم تأکید دارند و منظورشان حافظان محافظ است که باید مورد توجه فعالان قرآنی قرار گیرد.
تأثیرگذارترین فعالیتها باید در مساجد انجام شود
آیت الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش محوری مساجد در ترویج آموزههای قرآنی اشاره کرد و گفت: مسجد ظرفیت بزرگی است که با استفاده از آن میتوان تأثیرگذارترین فعالیتهای قرآنی را در آن انجام داد، البته توجه به این مسئله اهمیت دارد که در مساجد باید متولی شایستهای حضور داشته باشد تا وجود سلیقهها و تفکرات مختلف، این جایگاه و تأثیرگذاری آن را تحت تأثیر خود قرار ندهد.
امام جمعه قم همچنین تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب به نقش محوری ائمه جماعات در مساجد تأکید دارند اما متأسفانه در عمل این مسئله دیده نمیشود و تفاوت آرا و وجود افراد مختلف در تصمیم گیریها، آسیبی در فعالیتهای مساجد است.
نظر شما