حضور کامل بیرانوند در تمرینات/ دو سرخپوش تمرین نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای رویارویی با پدیده مشهد در هفته سیزدهم لیگ برتر آماده می‌کند، تمریناتش را برای این مسابقه از ساعت ۱۱ امروز در ورزشگاه کاظمی پیگیری کرد.

سرخپوشان پس از حضور ۳۰ دقیقه‌ای در سالن بدنسازی، به زمین آمدند تا تمرینات تکنیکی و تاکتیکی‌شان را پیگیری کنند. پاسکاری های سریع و سرعتی، از جمله برنامه های سرخپوشان در این تمرین بود.

دروازه بان ها نیز از ابتدا تمرینات اختصاصی‌شان را زیر نظر ایگور پانادیچ پیگیری کردند. علیرضا بیرانوند نیز از ابتدا و بدون مشکل در تمرینات تیمی و اختصاص دروازه بان‌ها حضور داشت.

فرشاد احمدزاده امروز پس از دویدن دور زمین نتوانست به دلیل مصدومیت به تمرین ادامه دهد همچنین پلی‌یانسکی هم پس از سی دقیقه به خاطر مصدومیت تمرین را ترک کرد.

برانکو در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت ها با پزشک تیم دقایقی صحبت کرد.

فوتبال درون تیمی برنامه دیگری بود که کادرفنی برای این تمرین در نظر گرفته بود. رانکو همچنین به مهاجمان تاکید داشت که در زدن ضربات آخر دقت لازم را داشته باشند.