خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: یکی از مهمترین و بزرگترین مشکلات برانکو ایوانکوویچ داشتن بازیکنان زیاد در تیم ملی ایران است که با وجود کی روش و اردوهای گلخانه ای که دارد، بخش بزرگی از هسته مرکزی پرسپولیس را از این تیم دور می کند و به این ترتیب بازیکنان به قول قدیمی ها آب به آب می شوند و بین دو تاکتیک دو مربی سرگیجه می گیرند.

این مشکل پیش از این برای امیر قلعه نویی و پرویز مظلومی در استقلال رخ داد و اتفاقا هر دو مربی هم در سال مقدماتی جام جهانی جام را از دست دادند. این مشکل تا حدودی برای سپاهان هم رخ داد اما تا این لحظه برانکو در این رابطه با وجود مشکلات مشابه این مربیان و آن باشگاه ها صدرنشین لیگ برتر مانده است.

او چه کرده و چه برنامه ای دارد این اتفاق را رقم زده و تا این لحظه موفق بوده است؟ خیلی ها این روزها به نوع بازی اقتصادی پرسپولیس انتقاد می کنند، تا حدودی هم حق دارند چون این همان پرسپولیس پایان فصل قبل است که نمی تواند مثل آن روزها زیبا و هجومی بازی کند اما آیا دلیل این مهم از تصادفی است و یا کار از دست برانکو در رفته است؟

پاسخ این پرسش ها را باید در نوع و جنس بازی پرسپولیس یافت آنجا که برانکو با هنرمندی توانسته کاری کند که پرسپولیس هجومی فصل قبل، به شکلی دیگر بازی کند و آن شکل چیزی نیست جز شباهت فوق العاده پرسپولیس به تیم ملی ایران.

برانکو استراتژی پرسپولیس را کاملا شبیه به استراتژی تیم ملی کرده است و این را نه تنها شکل بازی بلکه آمار هم تایید می کند.

پرسپولیس مثل تیم ملی بسیار سخت گل می خورد و آنها در دوازده بازی تنها سه گل خورده اند مثل تیم ملی ایران که تاکنون در مقدماتی جام جهانی هیچ گلی دریافت نکرده است. پرسپولیسی که چهارتا چهارتا گل می زد حالا بسیار کم گل می زند و از این حیث هم پرسپولیس شبیه به تیم ملی ایران شده است.

برانکو با تغییر کامل سبک بازی پرسپولیس کاری کرده که تمرینات زیربنایی و استراتژی بازی در تیم ملی و در پرسپولیس برای آن هفت یا هشت بازیکن که در هر دو تیم هستند، تفاوت عمده ای نداشته باشد. ایجاد صخره دفاع توسط کی روش برای برانکو هم مفید می شود و نوع بازی پرسپولیس برای کی روش هم ارزشمند است و به همین دلیل است که با وجود اختلاف هایی میان این دو مربی، کی روش بیشترین بازیکن را از پرسپولیس برداشته و هر روز هم بر تعداد این بازیکنان از پرسپولیس اضافه می شود.

در واقع برانکو درست تصمیم گرفته است، او پرسپولیس را کم آسیب پذیر تر کرده و اگرچه این تیم مثل سال قبل هجومی نیست اما شانس قهرمانی زیادی دارد چرا که بازیکنانش مثل بازیکنان پیشین استقلال و سپاهان اسیر دوگانگی تمرین و مسابقه نمی شوند.