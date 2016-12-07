طرح زمستانی پلیس راه گلستان آغازشد/پوشش ۱۹۰۰ کیلومترراه برون شهری

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ترافیکی زمستانی پلیس راه و راهداری گلستان صبح چهارشنبه طی مراسمی با رژه خودروهای پلیس راه، راهداری، آتش نشانی، هلال احمر، اورژانس و امداد خودرو در ستاد فرماندهی انتظامی استان گلستان آغاز شد.

رئیس پلیس راه استان گلستان با اشاره به آغاز این طرح گفت: طرح ترافیکی زمستانی در تمامی محورهای مواصلاتی استان در حدود هزار و ۹۰۰ کیلومتر از راه‌های برون شهری که محور برف گیر بوده و ۶۰۳ کیلومتر آن دارای ۵۴ گردنه کوهستانی است، همزمان با سراسر کشور آغاز و به مدت ۹۳ روز ادامه خواهد داشت.

سرهنگی علی عبدی افزود: محور گرگان به شاهرود از مسیر جاده توسکستان، محور آزادشهر به شاهرود از مسیر جاده خوش ییلاق و محور جنگل گلستان به بجنورد در استان خراسان شمالی، مهم‌ترین محورهای ترافیکی بین استانی هستند که تمامی دستگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و در راس آن کمیسیون ایمنی راه‌های استان در اجرای طرح ترافیکی زمستانی پلیس راه و راهداری گلستان همکاری خواهند کرد.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح ترافیکی زمستانی پلیس راه و راهداری گلستان خاطرنشان کرد: تسهیل در عبور و مرور و ایمنی وسایل نقلیه در تمامی معابر برون شهری در زمان تغییرات جوی و بارش‌ها و مدیریت بر حوادث احتمالی ترافیکی، افزایش حضور گسترده، مقتدرانه و موثر پلیس راه به صورت محسوس و نا محسوس در محورهای مواصلاتی به خصوص محورهای کوهستانی و برفگیر از اهداف اجرای این طرح است.

عبدی ادامه داد: تسهیل در شد و آمد وسایل نقلیه، روان سازی ترافیک، جلوگیری از انسداد معابر، استفاده حداکثری از توان پرسنلی، خودرویی و تجهیزاتی پلیس راه به ویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر، رسیدگی سریع به حوادث غیر مترقبه احتمالی، امداد رسانی سریع و به موقع مسافران و در راه ماندگان و اتخاذ تصمیم و اطلاع رسانی سریع در مورد راه‌هایی که تردد در آنها مخاطرات جانی به همراه خواهد داشت هم از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

آمادگی ۸۳۳ نفر و ۳۹۴ دستگاه امداد رسان در اجرای طرح زمستانی

رئیس پلیس راه گلستان با بیان اینکه ۸۳۳ نفر با ۳۹۴ دستگاه انواع وسایل نقلیه و یک فروند بالگرد در اجرای طرح ترافیکی زمستانی استان به کار گرفته می‌شوند، اظهار کرد: ۷۸ تیم در سطح راه‌های استان با ۲۱۰ نیرو و ۱۰ پست، ایستگاه و پاسگاه پلیس راه به صورت شبانه روزی مستقر خواهند شد، همچنین ۳۰ اکیپ راهداری با ۴۰۳ نفر عوامل برف روب و ۱۵۴ دستگاه انواع وسایل، ادوات و تجهیزات راهداری در ۲۴ راهدارخانه فعال در طول محورها مستقر خواهند شد.

عبدی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر استان با ۲۶ اکیپ و ۱۱۴ نیرو در ۱۴ پست ثابت و سیار جاده‌ای، ۱۲ پایگاه ثابت، دو پایگاه ثابت کوهستانی، ۳۶ دستگاه آمبولانس، دستگاه خودروی نجات و ارتباطات، دو دستگاه موتورلانس، یک دستگاه خودرو آرگو، یک فروند بالگرد و دو قلاده سگ برای اجرای طرح به کار خواهد گرفت.

وی افزود: اورژانس استان هم ۴۶ پایگاه شهری و جاده‌ای دارد و از وجود ۵۵ دستگاه آمبولانس اسپرینتر، ۱۰ دستگاه آمبولانس کمک دار، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک مرکز فرماندهی هدایت و عملیات EOC برای رسیدگی سریع به تصادفات جاده‌ای استفاده می‌شوند و ۱۶۰ نفر روزانهآماده اجرای طرح بوده و ۱۰ پایگاه با تجهیزات لازم در محورهای زمستانی استان مستقر می‌شوند.

عبدی یادآور شد: همچنین اداره کل راه و شهرسازی، صدا و سیما، آتش نشانی، راهوران محله، فرمانداران و شهرداران هر کدام به سهم خود و برابر با وظایف تعریف شده در اجرای طرح حضوری فعال خواهند داشت.

وی بیان کرد: امیدواریم به لطف خداوند و همت مسئولان که تمام تلاش خود را برای ارتقای ایمنی جاده‌ها و بهبود ترافیک می‌کنند، زمستان امسال شاهد ایمن‌ترین ترافیک جاده‌ای به خصوص در محورهای کوهستانی استان باشیم و دستان تمامی رانندگان قانونمند را می‌فشاریم و از نقش مشارکتی انها به عنوان مهم‌ترین کاربر ترافیک در زمینه کاهش تصادفات با رعایت قوانین و مقررات، تشکر می‌کنیم.

طرح ترافیکی زمستانی مصداق بارز خدمات رسانی است

فرمانده انتظامی گلستان هم در این مراسم اظهار کرد: طرح ترافیکی زمستانی در گلستان مصداق بارز خدمات رسانی به مردم است و دستگاه‌های مختلف، قابلیت‌های خود را در این طرح به اثبات می‌رسانند.

سردار علی اکبر جاویدان افزود: در استان گلستان همکاری خوبی میان تمام دستگاه‌ها وجود دارد و مردم هم پای کار هستند و اگر نتایج خوبی در حوزه‌های اجتماعی، انتظامی و امنیتی به دست آمده، حاصل این همکاری‌هاست.

وی ادامه داد: هر چه خدمات دلسوزانه تر و موثرتری به مردم ارائه دهیم، اعتماد آنها را تقویت خواهیم کرد و با همکاری مردم می‌توانیم خدمات موثرتری داشته باشیم.

اجرای طرح ترافیکی زمستانی موجب کاهش حوادث می‌شود

معاون عمرانی استاندار گلستان هم با اشاره به اجرای طرح ترافیکی زمستانی پلیس راه و و راهداری استان گفت: اجرای این طرح در سال ۹۴ نسب به سال ۹۳، کاهش ۵۰ درصدی کشته شدگان را به همراه داشت.

رضا مروتی افزود: اجرای این طرح موجب کاهش حوادث رانندگی است و نوید می دهد که نطم بیشتری برقرار و خسارات کمتری را شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه در مواقع بحران، سه عامل آمادگی، پیشگیری و مقابله نقش مهمی دارند، گفت: برگزاری مانورهای مانند این و نشست‌های مشترک میان دستگاه‌ها، تاثیر بسزایی در آمادگی، پیشگیری و مقابله در مواقع بحرانی دارند.

مروتی ادامه داد: دستگاه‌ها حلقه‌های یک زنجیر هستند و آمادگی انها موجب می‌شود که حلقه‌های این زنجیر مستحکمتر شود.

وی یادآور شد: مردمی که از جاده‌های استان گلستان عبور می‌کنند با مسئولان و دست اندرکاران این طرح همکاری لازم را داشته باشند و نکات ایمنی مورد نظر را رعایت کنند تا حوادث را به کمترین حد خود برسانیم.