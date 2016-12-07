به گزارش خبرنگار مهر، علی مردانلو صبح چهارشنبه در دیدار با معلول نخبه ورزشی روستای میاندشت اظهار داشت: روز جهانی معلولان فرصتی است تا حقوق معلولان را به خودمان یادآوری کنیم و بیاندیشیم که در راستای تسهیل زندگی برای این قشر و بکارگیری آنها چه فرصت‌هایی فراهم کرده‌ایم.

وی ادامه داد: دولت یازدهم کوشیده است تا با بازنگری در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شرایط مناسب‌تری برای زندگی عادلانه معلولان فراهم کرده و فرصت‌های زندگی برابر برای آنها مهیا کند.

بخشدار آب‌پخش اضافه کرد: دولت تدبیر و امید در کنار راهبرد توانمندسازی معلولان و خانواده‌های آنان سیاست‌های پیشگیری از معلولیت ها را نیز در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی افزود: غربالگری‌های متعدد مانند غربالگری ژنتیکی از جمله اقدامات مثبت دولت در راستای کاهش زمینه های ابتلا به معلولیت است.

مردانلو بیان کرد: در بخش آب‌پخش تعداد ۶۵۰ نفر معلول وجود دارد که از خدمات دولت مانند دریافت مستمری، کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه پرستاری، لوازم توانبخشی و بهداشتی و تسهیلات اشتغال زایی و کمک های موردی و بلاعوض ساخت مسکن و همچنین دریافت امتیاز رایگان انشعاب آب، برق و گاز بهره مند می شوند.

وی افزود: از تعداد ۶۵۰ نفر معلول ۱۰۵ نفر مستمری بگیر، ۶۴ نفر کمک هزینه تحصیلی و ۴۸۱ نفر خدمات حمایتی از دولت دریافت می کنند.

بخشدار آب‌پخش گفت: تجلیل از نحبگان معلول آب پخش را در دستور کار قرار داده‌ایم تا جامعه هم توانمندی آنها را باور کرده و احترام بگذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این دیدار که با حضور جمعی از مدیران، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای میاندشت صورت گرفت، از محمد شادمان نخبه معلول که در مسابقات ورزشی استان مقام اول استانی مربی و بازیکن را در رشته والیبال نشسته کسب کرده بود، قدردانی و تجلیل شد.