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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

بخشدار آب‌پخش:

آب‌پخش ۶۵۰ معلول دارد/ تلاش ویژه برای رفع مشکلات معلولان

آب‌پخش ۶۵۰ معلول دارد/ تلاش ویژه برای رفع مشکلات معلولان

بوشهر - بخشدار آب‌پخش گفت: در بخش آب‌پخش ۶۵۰ نفر معلول وجود دارد که باید برای رفع مشکلات این معلولان تلاش ویژه صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مردانلو صبح چهارشنبه در دیدار با معلول نخبه ورزشی روستای میاندشت اظهار داشت: روز جهانی معلولان فرصتی است تا حقوق معلولان را به خودمان یادآوری کنیم و بیاندیشیم که در راستای تسهیل زندگی برای این قشر و بکارگیری آنها چه فرصت‌هایی فراهم کرده‌ایم.

وی ادامه داد: دولت یازدهم کوشیده است تا با بازنگری در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شرایط مناسب‌تری برای زندگی عادلانه معلولان فراهم کرده و فرصت‌های زندگی برابر برای آنها مهیا کند.

بخشدار آب‌پخش اضافه کرد: دولت تدبیر و امید در کنار راهبرد توانمندسازی معلولان و خانواده‌های آنان سیاست‌های پیشگیری از معلولیت ها را نیز در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی افزود: غربالگری‌های متعدد مانند غربالگری ژنتیکی از جمله اقدامات مثبت دولت در راستای کاهش زمینه های ابتلا به معلولیت است.

مردانلو بیان کرد: در بخش آب‌پخش تعداد ۶۵۰ نفر معلول وجود دارد که از خدمات دولت مانند دریافت مستمری، کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه پرستاری، لوازم توانبخشی و بهداشتی و تسهیلات اشتغال زایی و کمک های موردی و بلاعوض ساخت مسکن و همچنین دریافت امتیاز رایگان انشعاب آب، برق و گاز بهره مند می شوند.

وی افزود: از تعداد ۶۵۰ نفر معلول ۱۰۵ نفر مستمری بگیر، ۶۴ نفر کمک هزینه تحصیلی و ۴۸۱ نفر خدمات حمایتی از دولت دریافت می کنند.

بخشدار آب‌پخش گفت: تجلیل از نحبگان معلول آب پخش را در دستور کار قرار داده‌ایم تا جامعه هم توانمندی آنها را باور کرده و احترام بگذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این دیدار که با حضور جمعی از مدیران، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای میاندشت صورت گرفت، از محمد شادمان نخبه معلول که در مسابقات ورزشی استان مقام اول استانی مربی و بازیکن را در رشته والیبال نشسته کسب کرده بود، قدردانی و تجلیل شد.

کد مطلب 3843687

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