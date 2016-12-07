رزمایش مشترک امداد زمستانی در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش مشترک امداد زمستانی با حضور نیروهای امدادی، انتظامی و راهداری پیش از ظهر چهارشنبه در ساری برگزار شد.

مازندران با داشتن چهار محور برفگیر و کوهستانی، کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر همه ساله شاهد آمادگی کامل نیروها برای خدمات رسانی به مسافرین است.

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اورژانس ۱۱۵ استان مازندران با ۸۲ پایگاه شهری و جاده ای، یک پایگاه اورژانس هوایی و ۱۰۶ دستگاه آمبولانس، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس ویک بالگردامدادی آماده خدمات رسانی به مسافرین است.

وی اظهار داشت: پایگاههای اورژانس مستقر در محورهای کوهستانی با برخورداری از تجهیزات زمستانی و خودروهای کمک دار به ارائه خدمات پیش بیمارستانی می پردازند.

اشکپور به مسافران توصیه کرد تا ضمن رعایت همه قوانین رانندگی و بکار بستن توصیه های نیروهای امدادی، در صورت بروز حوادث منجر به آسیب در هرمکان و هرزمان با شماره تلفن ۱۱۵ تماس گرفته و با حفظ خونسردی و ارائه آدرس صحیح و تعداد مصدومین در خواست کمک کنند.