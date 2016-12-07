وقف سرمایه اقتصادی با کارکردهای فرهنگی و اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتاسلام والمسلمین علی محمدی روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه در همایش ملی یاوران وقف که با حضورمعاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وواقفان و صاحبنظران عرصه وقف در مرکز سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه انسانها در طول زندگی خود به دو گونه عمل میکنند اظهار کرد: یک عده هستند که خودشان را وقف مال میکنند و بعد از مدتی عمر آنها تمام میشود واز مالی که پسانداز کردهاند ورثه استفاده میکنند. حضرت علی (ع) میفرماید برخی از مردم پسانداز کننده برای وراث هستند، اما یک عده با زیرکی و هوشیاری که دارند از مالشان هم سهم ورثه را مشخص میکنند و هم مابقی آن را وقف کرده و به نوعی سبب میشوند که همگان از آن بهره ببرند.
رئیس سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: انسان طبیعتا به مال علاقهمند است و در عین حال روح انسان نیازمند بذل و بخشش است. خداوند در برابر مالدوستی و این بیماری خطرناکی که در وجود انسانها قرار دارد، به ما دستور داده که برای رفع این بیماری انفاق کنیم و صدقه بدهیم. در احادیث اسلامی آمده که برای رهایی از حُب مال، باید در راه خدا احسان کنیم.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) تصریح کرد: امام صادق فرمودهاند نام همه مردم بعد از اینکه دفتر اعمالشان بسته میشود، کم کم از بین میرود؛ مگر سه گروه از افراد که یکی از این سه گروه شامل افرادی است که صدقه جاریه میدهند. انسان با وقف و صدقه جاریه میتواند همواره سرمایه عمومی خود را در اختیار نیازهای جامعه قرار بدهد.
حجت الاسلام محمدی عنوان کرد: اما در این همایش یاورانِ وقف وظیفه ما این است که برای هر گروهی وظیفهاش را در راستای وقف تعریف کنیم. مثلا مشخص کنیم وظیفه حوزههای علمیه، رسانهها و غیره در عرصه حمایت از وقف چیست. اینکه بعد از انقلاب بیش از ۲۵ هزار وقف انجام شده به دلیل فعالیتهایی است که رسانه ها در این عرصه داشتهاند.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: پیشنهاد من برای سال آینده این است که روی بهرهبرداران از وقف کار کنیم. آیا کسی در ملت و مملکت وجود دارد که از وقف بهره نبرده باشد؟ ما ۷۶ هزار مسجد داریم که همگی موقوفه است. تکایا، حسینیهها، آبانبارهایی که در گذشته وجود داشت و حتی برخی از سازمانها و بیشتر مدارس همگی وقفی هستند. در سطح کشور حدود یک میلیون هکتار زمین موقوفه وجود دارد که همه آنها در تصرف دولت و مردم است و همگان از آن بهره میبرند، مثل فضاهای سبزی که در کشور وجود دارد. رسانههای ما باید از حکم الهی وقف و نعمات آن برای مردم سخن بگویند.
حجت الاسلام محمدی در ادامه یادآور شد: برخی به وقف به صورت حزبی و جناحی نگاه میکنند، در حالی که ساختار نظام اسلامی بر این اساس است که مشکلات به صورت ساختاری از بین برود. نگاه نظام حکومت اسلامی کاملا ساختاری است و وقف یکی از این مولفهها است که در این صورت هرکس نباید فقط به فکر خودش باشد، بلکه عدالت باید همواره در جامعه برقرار باشد.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که باید به تمام ابعاد مختلف وقف توجه داشته باشیم گفت: گاهی وقف را در بُعد فرهنگی خلاصه کردهایم، اما وقف شامل مسائل اقتصادی نیز میشود مجموعه سازمان اوقاف زیرمجموعه یکی از ارگانهای فرهنگی است، در حالیکه جنس وقف سرمایه است و ملک و املاک در آن وجود دارد. همواره دوچیز مشکل بشر بوده است؛ یکی زمین و دیگر آب که سازمان اوقاف در هر دوی اینها سرمایههای وقفی داشته است..
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف وامور خیریه گفت: وقف یکی از احکام الهی است و این حکم الهی هرگز قطع نمیشود. دنیای غرب نیز در راستای امور خیریه از اسلام الگو برداشته، اما آنها دستورات الهی را به صورت کامل اجرا نمیکنند؛ چرا که یکی از مولفههای وقف در احکام الهی این است که وقف باید در راه درست و برای امور خیر باشد، اما میبینیم برخی در غرب با وقف کردن یکسری از چیزهایی که دارند از رژیم اسرائیل و آدمکشی حمایت میکنند.
محمدی ادامه داد: اصل وقف سرمایه اقتصادی است و کارکردهای اجتماعی هم دارد و در بُعد فرهنگی نیز فعال است؛ متاسفانه گاهی با نگاه غلط به وقف توقعاتی در بین مردم به وجود میآید که باعث میشود نگاه مردم به این امر عوض شود. یکی از وظایف حوزههای علمیه و دانشگاهها این است که حقیقت وقف و مدیریت صحیح وقف را برای مردم تبیین کنند. این یکی از تقاضاهای بنده است که امیدواریم این امر اجرایی شود. ما اگر بخواهیم بخشی از مولفههای اقتصاد مقاومتی را به سرانجام برسانیم یکی از این مولفهها وقف است.
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