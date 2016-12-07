۱۶ آذر نشاط ملی همراه با بصیرت انقلابی دانشجویان را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در پیام وزیر کشور در پی برگزاری با شکوه و گسترده برنامه‌های روز دانشجو آمده است: ۱۶ آذر گواهی ماندگار بر بلوغ و پویایی مردم بزرگ و غیور میهن اسلامی‌مان است که با رشادت و استواری خود پاسدار حریم استقلال، آزادی و حافظ منافع ملی در چارچوب اعتقادات و باورهای دینی می باشند و در این راستا با روحیه ظلم ستیزی خود این روز را به برگ زرین و جاودان تاریخ این مرز و بوم تبدیل کرده‌اند.

در این پیام آمده است: حضور باشکوه و گسترده دانشجویان آگاه و انقلابی در بزرگداشت این روز که همراه با اهتمام ویژه سخنرانان به تقویت همبستگی و وحدت ملی و تشریح ابعاد قدرت‌های استکباری و استعمارستیزی و تاکید بر پایبندی به مصالح عمومی برگزار شد، نشان از بالندگی سیاسی و نشاط ملی همراه با بصیرت انقلابی دانشجویان دارد. حق است به شکرانه داشتن این نماد پرافتخار مردم سالاری دینی، قدردان جلوه‌نمایی بی‌بدیل شما نسل بانشاط در مشارکت فعال و مسئولانه در برپایی آرام و آزاد تجمعات و گرامیداشت این روز تاریخی باشیم چرا که نشاط سیاسی موجود، ثمره مجاهدت امام راحل و عظیم الشأن و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و حاصل خون پاک شهیدان این عرصه و از اساسی ترین سیاست های دولت تدبیر و امید می باشد.

این پیام می‌افزاید: خدا را شاکر هستیم که با تمهیدات و برنامه ریزی های مسئولان دلسوز ذیربط و همراهی و همکاری احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی، شخصیت های فرهیخته و فعالان عرصه های اجتماعی و به ویژه دانشجویان عزیز و درایت روسای فهیم دانشگاهها و سایر دست اندرکاران مراکز آموزش عالی که در کمال آرامش و بالندگی سیاسی و اجتماعی برگزار شد.

در پایان این پیام آمده است:‌ وزارت کشور به عنوان خدمتگزار مردم در بسترسازی توسعه متوازن و همه جانبه تمام تلاش خود را معطوف به ایجاد نشاط ملی و انقلابی و تامین امنیت مدافعان و پاسداران حریم استقلال و آزادی در جمهوری اسلامی دارد و امید است این روحیه و فضای همدلی و با طراوت در تمامی عرصه های امیدبخش جامعه مستحکم و مستمر باشد و انشاالله شاهد با شکوهترین همایش ملی مشارکت عمومی در انتخابات اردیبهشت ماه باشیم.