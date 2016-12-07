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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۵

احمدزاده با درد تمرین کرد؛

نگرانی برانکو از مصدومیت دو بازیکن پرسپولیس

نگرانی برانکو از مصدومیت دو بازیکن پرسپولیس

فرشاد احمدزاده در تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس تنها دقایقی دور زمین دوید و پس از اینکه احساس درد کرد نتوانست به تمرین ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای رویارویی با پدیده مشهد در هفته سیزدهم لیگ برتر آماده می‌کند، با مصدومیت دو بازیکن خود مواجه شده است که این موضوع سرمربی کروات را نگران کرده است.

احمدزاده که در تمرین روز دوشنبه مصدوم شد روز گذشته تنها دور زمین دوید. این بازیکن امروز نیز تنها سی دقیقه دور زمین دوید و سپس پس از اینکه احساس درد کرد، از ادامه تمرین باز ماند تا حضور وی در دیدار برابر پدیده در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.

«پلی‌یانسکی» دیگر مصدوم تیم برانکو است واحتمال حضور این بازیکن در فهرست ۱۸ نفره سرخپوشان در دیدار برابر پدیده بسیار ضعیف است.

کد مطلب 3843693

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