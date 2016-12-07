۴۱۰ گلزار شهید در کهگیلویه و بویراحمد بازسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر سید مصطفی مهدی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تودیع خود افزود: ۱۱۶ گلزار شهدا در استان نیاز به بازسازی دارند.
مهدی افزود: دو گلزار شهدا نیز هم اکنون در دست احداث قرار دارند.
وی به گلزارشهدای یاسوج اشاره کرد و افزود: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای قطعه دوم گلزار نیاز است.
مهدی به ۱۶ مصوبه کارآمد شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان اشاره کردو بیان داشت: ساماندهی گلزار شهدا، اجرای مراسمات و یادواره های شهدا، ساماندهی تصاویر شهدا، برنامه های دید و بازدید، تدوین سند راهبردی و ... از جمله کارهای انجام شده است.
مهدی بیان داشت: در سال گذشته ۷ هزار مورد بازدید از خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان انجام گرفته است.
وی افزود: امسال چهار هزار بازدید و سرکشی از خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان انجام شده است.
مهدی در پایان با تشکر از استاندار، معاونین و تمامی کسانی که در این مسیر اورا همراهی کردند، برای مدیر کل جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران آقای سید منصور زارع آرزوی موفقیت کرد.
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