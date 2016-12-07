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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۵

۴۱۰ گلزار شهید در کهگیلویه و بویراحمد بازسازی شده است

۴۱۰ گلزار شهید در کهگیلویه و بویراحمد بازسازی شده است

یاسوج- مدیرکل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۲۸ گلزار شهید در استان وجود دارد که تا کنون۴۱۰ گلزار بازسازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر سید مصطفی مهدی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تودیع خود افزود: ۱۱۶ گلزار شهدا در استان نیاز به بازسازی دارند.

مهدی افزود: دو گلزار شهدا نیز هم اکنون در دست احداث قرار دارند.

وی به گلزارشهدای یاسوج اشاره کرد و افزود: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای قطعه دوم گلزار نیاز است.

مهدی به ۱۶ مصوبه کارآمد شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان اشاره کردو بیان داشت: ساماندهی گلزار شهدا، اجرای مراسمات و یادواره های شهدا، ساماندهی تصاویر شهدا، برنامه های دید و بازدید، تدوین سند راهبردی و ... از جمله کارهای انجام شده است.

مهدی بیان داشت: در سال گذشته ۷ هزار مورد بازدید از خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان انجام گرفته است.

وی افزود: امسال چهار هزار بازدید و سرکشی از  خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان انجام شده است.

مهدی در پایان با تشکر  از استاندار، معاونین و تمامی کسانی که در این مسیر اورا  همراهی کردند، برای مدیر کل جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران آقای سید منصور زارع آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 3843696

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