به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان کرمانشاه، غلامحسین کاظمی گفت: در پی شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور، ممنوعیت شکار پرندگان در کرمانشاه اعلام شد.

وی افزود: بر اساس اعلام رسمی دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان درکشور، هرگونه شکار پرندگان در استان ممنوع بوده و تا اطلاع ثانوی هیچگونه پروانه جدیدی برای شکارچیان صادر نخواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه پروانه‌های شکار صادر شده شکار پرندگان نیز تا اطلاع ثانوی از درجه اعتبار ساقط است گفت: در صورت مشاهده هرگونه شکار با متخلفین برخورد می‌شود.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه از مردم درخواست کرد، در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه ۱۵۴۰ در میان بگذارند.