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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

در پی شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور؛

شکار پرندگان در کرمانشاه ممنوع شد/پروانه‌های شکارفعلا اعتبارندارد

شکار پرندگان در کرمانشاه ممنوع شد/پروانه‌های شکارفعلا اعتبارندارد

کرمانشاه- مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه از ممنوعیت شکار پرندگان در استان، در پی شیوع بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور خبر داد و گفت: پروانه‌های شکار هم فعلا اعتبار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان کرمانشاه، غلامحسین کاظمی  گفت: در پی شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور، ممنوعیت شکار پرندگان در کرمانشاه اعلام شد.

وی افزود: بر اساس اعلام رسمی دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان درکشور، هرگونه شکار پرندگان در استان ممنوع بوده و تا اطلاع ثانوی هیچگونه پروانه جدیدی برای شکارچیان صادر نخواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه پروانه‌های شکار صادر شده شکار پرندگان نیز تا اطلاع ثانوی از درجه اعتبار ساقط است گفت: در صورت مشاهده هرگونه شکار با متخلفین برخورد می‌شود.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه از مردم درخواست کرد، در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه ۱۵۴۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 3843701

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