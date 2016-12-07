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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۵

۲۴ تا ۲۷ آذرماه؛

مسابقات قرآنی مدهامتان در قم برگزار می‌شود

مسابقات قرآنی مدهامتان در قم برگزار می‌شود

قم - معاون فرهنگی ستاد عالی کانون‌های مساجد از برگزاری یازدهمین جشنواره قرآنی مدهامتان در قم خبر داد و گفت: ۴۰۰ نفر از فعالان کانون‌های مساجد در این جشنواره شرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان ظهر چهارشنبه در دیدار با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، اظهار داشت: ۴۰۰ نفر از فعالان کانون‌های مساجد در یازدهمین جشنواره قرآنی مدهامتان شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۱۰۰ نفر از ائمه جماعات هستند.

وی بیان داشت: این جشنواره ۲۴ تا ۲۷ آذرماه جاری در قم برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی ستاد عالی کانون های مساجد کشور عنوان کرد: این جشنواره در بخش حفظ، قرائت، ترتیل، اذان برگزار می شود و امسال مفاهیم قرآنی و نهج البلاغه نیز با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در مساجد به اجرا درآمده است.

برگزاری برنامه تفسیر قرآن کریم در هفت هزار مسجد کشور

وی با بیان این که فعالیت‌های قرآنی در اولویت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد است، ادامه داد: مفاهیم سوره نبأ و اعلا از جزء ۳۰ قرآن کریم به شکل خاص در مساجد مورد توجه است.

طاهریان تصریح کرد: برنامه تفسیر قرآن کریم در هفت هزار مسجد در سطح کشور اجرا می‌شود.

کد مطلب 3843705

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