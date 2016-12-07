به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان ظهر چهارشنبه در دیدار با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، اظهار داشت: ۴۰۰ نفر از فعالان کانونهای مساجد در یازدهمین جشنواره قرآنی مدهامتان شرکت کردهاند که از این تعداد ۱۰۰ نفر از ائمه جماعات هستند.
وی بیان داشت: این جشنواره ۲۴ تا ۲۷ آذرماه جاری در قم برگزار میشود.
معاون فرهنگی ستاد عالی کانون های مساجد کشور عنوان کرد: این جشنواره در بخش حفظ، قرائت، ترتیل، اذان برگزار می شود و امسال مفاهیم قرآنی و نهج البلاغه نیز با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در مساجد به اجرا درآمده است.
برگزاری برنامه تفسیر قرآن کریم در هفت هزار مسجد کشور
وی با بیان این که فعالیتهای قرآنی در اولویت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد است، ادامه داد: مفاهیم سوره نبأ و اعلا از جزء ۳۰ قرآن کریم به شکل خاص در مساجد مورد توجه است.
طاهریان تصریح کرد: برنامه تفسیر قرآن کریم در هفت هزار مسجد در سطح کشور اجرا میشود.
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