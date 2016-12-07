به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد رحلت آیتالله محمد محمدی اشتهاردی، از مفسران قرآن و آثار و سیرهی اهل بیت در حوزه علمیه قم، روز جمعه ۱۹ آذر در زادگاهش اشتهارد برگزار میشود.
از این نویسنده، بیش از ۲۰۰ اثر در زمینه های قران، سیره اهل بیت(ع)، تاریخ اسلام وشیعه وآموزه های اخلاقی و... به چاپ رسیده که بسیاری از آنها به زبانهای عربی انگلیسی روسی اردو ترکی استانبولی و ....ترجمه شدهاند.
در این مراسم باشکوه که بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع اشتهارد برگزار میگردد، برنامههای متنوع فرهنگی، قرائت قرآن توسط استادان برجسته کشور، تواشیح، معرفی آثار آن مرحوم و نیز سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین صدیقی امام جمعه موقت تهران انجام خواهد شد.
امسال نیز طبق سنوات پیش تعدادی از آثار آن مرحوم به مخاطبان جوان عرضه خواهد شد.
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