همايش اسلام و جامعه معاصر در كانادا برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي، همايش "اسلام و جامعه معاصر" از سوي رايزن فرهنگي ايران در كانادا و با مشاركت انجمن مسلمانان پيشرو كانادا، مجمع اهل بيت (س) و برخي نمايندگيهاي كشورهاي اسلامي با حضور بيش از چهارصد نفر از سياستمداران، انديشمندان و شخصيتهاي ديني در محل پارلمان اين كانادا برگزار شد.

لويي تاملكوسكي نماينده پارلمان كانادا در سخنراني افتتاحيه گفت: برگزاري چنين جلساتي در پارلمان با هدف گفتگوي بين فرهنگها و شناخت متقابل آنها بسيار حائز اهميت است.

دكتر فاضل لاريجاني رايزن فرهنگي كشور ايران در اتاوا اظهار داشت: موضوع اين نشست در اين برهه زماني و نظر به تحولاتي كه هم اكنون در جهان در حال وقوع است، از اهميت به سزايي برخوردار است. با توجه به افزايش تعداد مسلمانان در جوامع غربي، پاسخ به پرسشهايي نظير اينكه مسلمانان در غرب چگونه هستند و از چه حقوق و چه جايگاهي برخوردارند، مي تواند در روند تحولات آينده در جهان اسلام و غرب تأثيرگذار باشد.

وي افزود: از اين رو شناخت واقعي و متقابل تمدنها و اديان در ايجاد فضاي تفاهم و همزيستي بين جوامع و اديان مختلف بسيار راهگشا و موثر خواهد بود.

وي در ادامه با تأكيد بر شواهد تاريخي از همزيستي مسلمانان در برهه هاي مختلف تاريخي با پيروان اديان مختلف يادآور شد: در پيام الهي اسلام اين نگاه احترام آميز به اديان و تمدنهاي ديگر نهفته است و اميدواريم بتوانيم با تكيه بر آموزه هاي زندگاني پيامبر اسلام (ص) عمق احترام به ديگر اديان الهي را در اسلام مورد كنكاش قرار دهيم و نيز اميدواريم كه اين روشنگري بتواند براي حل مسائلي كه اكنون با آن دست به گريبانيم راهگشا باشد.

خوجه مبين رئيس انجمن مسلمانان، دكتر جمال بداوي استاد دانشگاه هاليفاكس و از انديشمندان فعال مسلمان مقيم كانادا، حجت الاسلام رضوي امام مسجد بي ويو در تورنتو و جك ليتون رئيس حزب نئو دموكراتيك ان دي پي از جمله سخنرانان اصلي اين همايش دو روزه بودند كه مطالبي را بطور مفصل در باره موضوع همايش ارائه كردند.

در حاشيه اين همايش نمايشگاهي از آثار هنري قرآني و ترجمه هاي مختلف قرآن مجيد شامل بيش از چهل اثر برگزار شد.

علاوه بر حضورانديشمندان، دانشگاهيان برجسته و شخصيتهاي مذهبي از شهرهاي ونكوور، مونترآل، تورنتو و اوتاوا ، از شخصيتهاي مذهبي شيعه مي توان حجت الاسلام حسيني نسب از مجمع اهل بيت تورنتو، حجت الاسلام ممتاز از اوتاوا ، حجت الاسلام الجزايري از مؤسسه الهدي در تورنتو و حجت الاسلام عبدالرضا سيد فضل الله از لبنان اشاره كرد.

اين همايش به دليل تركيب مختلف شركت كنندگان دستاورد بسيار ارزشمند ديگري نيز داشت و آن ايجاد امكان گفتگوي جدي ميان سياستمداران و نخبگان و نمايندگان جامعه مسلمان بود. چرا كه اين فرصت فراهم شد كه هر دو گروه سخن يكديگر را شنيده و از نگراني ها و چه بسا سوء تفاهمهاي طرف مقابل آگاه شوند.

همايش "اسلام و جامعه معاصر: با تأكيد بر آموزه هاي زندگاني پيامبر اسلام (ص)" طي روزهاي 29 و 30 شهريورماه در كانادا برگزار شد .