۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

عملیات اجرایی خانه بهداشت خیرساز روستای مال‌خلیفه گناوه آغاز شد

بوشهر - عملیات اجرایی احداث خانه بهداشت در روستای مال خلیفه بخش مرکزی گناوه در آیینی با حضور مسئولان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه صبح چهارشنبه در آیین آغاز احداث خانه بهداشت روستای مال خلیفه، گفت: با وجود اینکه دولت در بحث بهداشت و درمان گام‌های مؤثری برداشته اما نیاز است افرادی که دارای تمکن مالی هستند در این زمینه مشارکت کنند.

سید علی پاک‌نژاد افزود: خیرین این شهرستان همواره در کارهای عام‌المنفعه پیش‌قدم هستند و در این زمینه مجمع خیرین سلامت کارهای خوبی انجام داده است.

وی از «بهرنگ امیرزاده» نیکوکار این شهرستان که هزینه احداث خانه بهداشت روستای مال خلیفه را تقبل کرده قدردانی و از دیگر خیران خواست در بخش‌های دیگر ازجمله ورزش نیز مشارکت جدی داشته باشند.

رییس شبکه بهداشت و درمان گناوه گفت: خانه بهداشت روستای مال خلیفه با ۱۱۰ مترمربع زیربنا و سه میلیارد ریال هزینه ساخته می‌شود.

علی زکی زاده افزود: خانه بهداشت این روستا که ازنظر فضای فیزیکی بزرگ‌تر از دیگر خانه‌های بهداشت است با بهره‌گیری از سه بهورز خدمات متعدد بهداشتی به مردم این روستا هم در فضای ساخته‌شده و هم در منازل ارایه خواهند داد.

وی تعداد خانه‌های بهداشت در شهرستان گناوه را ۱۸ واحد عنوان کرد و از همکاری و پیگیری دهیار و شورای اسلامی این روستا در اجرای این طرح بهداشتی تقدیر کرد.

