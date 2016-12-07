به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه صبح چهارشنبه در آیین آغاز احداث خانه بهداشت روستای مال خلیفه، گفت: با وجود اینکه دولت در بحث بهداشت و درمان گامهای مؤثری برداشته اما نیاز است افرادی که دارای تمکن مالی هستند در این زمینه مشارکت کنند.
سید علی پاکنژاد افزود: خیرین این شهرستان همواره در کارهای عامالمنفعه پیشقدم هستند و در این زمینه مجمع خیرین سلامت کارهای خوبی انجام داده است.
وی از «بهرنگ امیرزاده» نیکوکار این شهرستان که هزینه احداث خانه بهداشت روستای مال خلیفه را تقبل کرده قدردانی و از دیگر خیران خواست در بخشهای دیگر ازجمله ورزش نیز مشارکت جدی داشته باشند.
رییس شبکه بهداشت و درمان گناوه گفت: خانه بهداشت روستای مال خلیفه با ۱۱۰ مترمربع زیربنا و سه میلیارد ریال هزینه ساخته میشود.
علی زکی زاده افزود: خانه بهداشت این روستا که ازنظر فضای فیزیکی بزرگتر از دیگر خانههای بهداشت است با بهرهگیری از سه بهورز خدمات متعدد بهداشتی به مردم این روستا هم در فضای ساختهشده و هم در منازل ارایه خواهند داد.
وی تعداد خانههای بهداشت در شهرستان گناوه را ۱۸ واحد عنوان کرد و از همکاری و پیگیری دهیار و شورای اسلامی این روستا در اجرای این طرح بهداشتی تقدیر کرد.
