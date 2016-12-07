جباری: نه مرگ دخترم را باور کردم و نه مرگ پورحیدری را

علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چیزی حدود یک ماه از درگذشت منصور (پورحیدری) می‌گذرد و من هنوز مرگ او را باور نکردم. همانطور که مرگ دخترم را هم هنوز باور نکردم. متاسفانه در آن ایام دو داغ بزرگ دیدم. داغ دوست ۵۰ ساله‌ام و دختر جوانم را. روزهای سختی بر من گذشت. از همه دوستانی که در آن مدت با من و همسرم ابراز همدردی کردند و تسلی خاطر مان شدند تشکر می کنم.

پیشکسوت آبی پوشان در خصوص شرایط این تیم خاطر نشان ساخت: استقلال در شروع فصل مشکلاتی داشت. اما به مرور این مشکلات مرتفع شد و تیم روز به روز و هفته به هفته بهتر شد. استقلال در بازی با صبا بهتر از همیشه کار کرد و مشخص شد که مربیان برای برطرف کردن نقاط ضعف کلی زحمت کشیده‌اند.

جباری سپس با اشاره به بازی پیش روی آبی پوشان مقابل حریف تبریزی گفت: تراکتورسازی یک تیم خوب، منسجم و قابل احترام است که می‌توان در خصوص آن صحبت کرد. استقلال باید با هوش عمل کند و از نقاط ضعف تیم حریف نهایت استفاده را ببرد تا از این بازی خانگی با حداکثر امتیاز میدان را ترک کند.

وی افزود: من از هواداران خوب استقلال که پنجاه شصت سال است با آنها ارتباط خوبی دارم و عاشق شان هستم و آنها هم به من خیلی لطف دارند خواهش می کنم که در روز جمعه برای حمایت از تیم محبوب شان به ورزشگاه بیایند و با حمایت های خود زمینه ساز پیروزی در این بازی حساس و بزرگ شوند.