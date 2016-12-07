بیمه محصولات کشاورزی در گلستان فرهنگ سازی شود

محمود ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اقتصاد تک‌بخشی نمی‌توان استان گلستان را اداره کرد و باید تمام مزیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی استان را شناسایی کرده و به آن توجه کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم اقتصادی گلستان بر پایه بخش کشاورزی است، خاطرنشان کرد: تبدیل اراضی، یکدست نبودن زمین‌های زراعی، نبود بیمه محصولات، استفاده بی‌رویه از کود شیمیایی از عمده مشکلات بخش کشاورزی استان است.

وی بیان کرد: باید مشکلات عمده بخش کشاورزی استان احصاء شده و راهکارهای مناسب برای حل آن پیش‌بینی شود تا شاهد افزایش، ارزش‌افزوده، تولید ناخالص و درآمد استان در این بخش باشیم.

ربیعی همچنین به خسارت بیش از ۲۲۰ میلیارد تومانی برف و یخبندان به بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر همواره شاهد سونامی و حوادث غیرمترقبه طبیعی سیل، یخبندان، گرمازدگی و ... بوده‌ایم و باید بیمه محصولات کشاورزی، بیمه خانواده و کشاورز در استان تقویت شود.

بیمه محصولات کشاورزی فرهنگ عمومی شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان با تأکید بر اینکه بیمه محصولات باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود خواستار برنامه‌ریزی و مدیریت در نحوه اجرایی کردن بیمه کشاورزی، ترویج و تبلیغ آن شد.

وی با یادآوری اینکه نرخ سود بانکی در سال جاری به ۱۸ درصد کاهش یافت، اظهار کرد: این کاهش به‌منظور جلوگیری از انباشت پول در بانک‌ها و تزریق و ورود این پول به بازار کسب‌وکار و رونق تولید انجام‌شده است تا اقتصاد کشور فعال‌تر شود.

ربیعی به سیاست‌های انقباضی و انبساطی دولت برای مهار تورم و رکود اشاره کرد و افزود: کاهش نرخ سود بانکی به ۱۶ درصد هم در هیئت دولت مطرح شد اما به دلیل ایجاد نشدن التهاب در بازار تاکنون ابلاغ نشده است.

وی پرداخت تسهیلات و کاهش سود بانکی را یکی از راهکارهای دولت برای خارج شدن بازار از رکود اعلام کرد و ادامه داد: برخی از بانک‌ها تاکنون از روش‌های نامناسب برای محاسبه سود تسهیلات استفاده می‌کردند که نرخ تسهیلات بیش از ۱۸ درصد تمام می‌شد.

سود تسهیلات بالای ۱۸ درصد ممنوع شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان تصریح کرد: همچنین برخی بانک‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان تسهیلات را به‌عنوان ودیعه نگه می‌داشتند که این امر مهم موجب افزایش درصد نرخ تسهیلات می‌شد.

وی از ابلاغ بخشنامه جدید به استان خبر داد و اضافه کرد: برابر این بخشنامه هرگونه اقدامی که منجر به افزایش سود تسهیلات بالای ۱۸ درصد شود، در هر قالب، شکل و عنوان ممنوع است.

وی از ابلاغ این بخشنامه به کلیه بانک‌ها و دستگاه‌های اقتصادی استان خبر داد و تأکید کرد: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به‌ویژه به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی یکی از معضلات استان در پرداخت تسهیلات برای رونق تولید بود که ازاین‌پس ممنوع است.