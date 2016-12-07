تأکید مجدد «سامح شکری» بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم السابع»، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر بار دیگر بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، وی با تأکید بر لزوم یافتن یک راهکار سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه، اظهار داشت: قاهره از آغاز بازسازی سوریه پس از پایان جنگ حمایت می کند.

وزیر خارجه مصر همچنین تصریح کرد: البته در این میان، تحقق خواسته های مشروع مردم سوریه نیز برای قاهره از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی ادامه داد: طیف های مختلف در سوریه باید در حل بحران این کشور مشارکت داشته باشند.

وزیر خارجه مصر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مستحکم توصیف کردن وابط میان قاهره و ریاض، گفت: در بسیاری از مسائل مربوط به منطقه، عربستان و مصر با یکدیگر هم عقیده هستند.

این در حالی است که وزیر خارجه مصر پیشتر وجود اختلافات میان قاهره و ریاض در خصوص بحران سوریه را تأیید کرده بود.